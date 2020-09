As matrículas nos cursos de língua portuguesa podem ser realizadas ou confirmadas entre os dias 15 e 23 de setembro presencialmente nas escolas ou através da internet.

Ano letivo no Luxemburgo arranca com novos cursos de português

O regresso às aulas no Luxemburgo, este ano, é marcado por uma maior oferta educativa no ensino da língua Portuguesa que inclui cursos no ensino pré-escolar, fundamental e secundário, bem como cursos de português para estrangeiros.

Segundo a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo (CEPL), existem cerca de 3.000 alunos que querem aprender a português no Grão-Ducado.

"Durante o ano passado, apesar das condicionantes que todos vivemos, pudemos verificar o amor e o apego que as crianças, jovens e adultos manifestaram em relação à Língua Portuguesa, o que nos permitiu alargar, no presente ano letivo, a nossa oferta formativa", escreveu em comunicado a CEPL.

Além dos cerca de 250 cursos distribuídos pelo país, este ano vão ainda arrancar cursos paralelos de língua e cultura portuguesas em três novas localidades, Mondorf-les-Bains, Rumelange e Wiltz, bem como nas escolas Gaffelt em Dudelange e Woiwer em Differdange. Haverá cursos complementares em três escolas de Differdange (Centre, Fousbann e Niederkorn) e o projeto “Língua Portuguesa no Ciclo 1” em duas escolas na comuna de Sanem, Chemin Rouge e Kannercampus.

No Luxemburgo, a maioria dos alunos dos cursos de Português são crianças, jovens e adultos, "para quem a língua portuguesa tem um significado especial", explica a coordenação que garante que a procura do estudo desta língua é cada vez maior pois "representa uma mais-valia para o futuro, nomeadamente pela sua importância crescente no mercado de trabalho".

Apesar das matrículas nos cursos de português realizarem-se através de um sistema de inscrição online, a Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo vai permitir que a matrícula possa ser efetuada ou confirmada presencialmente nas escolas entre os dias 15 e 23 de setembro, ou através do contacto direto com a Coordenação de Ensino através do telefone 24 69 55-1, dos e-mails cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt / nepl@education.lu ou consultando a página da Coordenação.

Os horários de funcionamento dos cursos estarão afixados nas respetivas escolas ou liceus, a partir desta terça-feira.

