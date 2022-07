As cheias de julho passado resultaram em 1.500 intervenções em 24 horas, quatro vezes mais do que um dia normal.

"Ano histórico". Bombeiros fizeram 67 mil intervenções em 2021

Glenn SCHWALLER As cheias de julho passado resultaram em 1.500 intervenções em 24 horas, quatro vezes mais do que um dia normal.

"O ano 2021 será um marco na história do CGDIS", disse a burgomestre Lydie Polfer, e também presidente do conselho de administração do Serviço de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS), ao apresentar o relatório anual.

Para justificar esta estimativa, a Polfer citou a entrada em funcionamento do Centro Nacional de Bombeiros e Salvamento (CNIS) no Boulevard Kockelscheuer.

O novo coração dos serviços de emergência luxemburgueses em Gasperich, que custou cerca de 141 milhões de euros, reúne sob o mesmo teto as forças de intervenção do CGDIS, o centro de chamadas de emergência e os serviços de emergência da cidade luxemburguesa.

A entrada em funcionamento do novo quartel Gasperich marcou o início de uma nova era para o CDGIS. Foto: Chris Karaba

Só no ano passado, foram abertos novos postos de bombeiros em Redange e Mensdorf. Mas há mais. Atualmente, há construções de postos em Saeul, Vianden e Wormer. Está também a ser construído um novo posto de bombeiros no Findel, que não se destina apenas a satisfazer as necessidades do tráfego aéreo, mas também a servir as áreas circundantes, como Senningerberg ou os distritos luxemburgueses de Hamm e Kirchberg.

Mais 7.300 intervenções do que em 2020

No que diz respeito ao número de intervenções do CGDIS, o ano passado registou um claro aumento em relação ao ano precedente. Foram recebidas quase 230.000 chamadas de emergência em 2021 e os trabalhadores do Serviço de Incêndio e Salvamento do Grande Ducal tiveram de intervir 67.005 vezes, o que corresponde a um aumento de mais de 7.300 intervenções, em relação a 2020. 80% destas intervenções foram para pessoas. 12% destas intervenções em pessoas são novamente chamadas transportes de pacientes, que não são emergências reais, como explicou o diretor-geral da CGDIS, Paul Schroeder. "Estas são intervenções em que vêm ter connosco porque não conseguem contactar o seu médico de família, por exemplo, e não têm outra solução que não seja ligar-nos", disse Paul Schroeder. Os acidentes rodoviários e os incêndios, por outro lado, representaram uma parte muito menor.

Como solução, Schroeder propõe uma campanha de informação que poderia explicar em que casos a chamada de emergência é realmente necessária e em que casos os serviços alternativos devem ser utilizados.

1.500 intervenções em 24 horas

O SAMU (serviço médico de emergência) interveio cerca de 8.000 vezes no ano passado. O Centro de Gestão de Operações (MAC) teve de ser ativado não menos de 20 vezes em 2021, particularmente após as inundações de julho.

As inundações do verão passado colocaram enormes desafios para as equipas de salvamento da CGDIS. Em meados de julho, por exemplo, as forças de intervenção registaram 1.500 intervenções e 8.400 chamadas de emergência em 24 horas. "Isto é quatro vezes mais do que em dias normais", confirma o diretor-geral.

Cheias de julho de 2021. Foto: Guy Jallay/LW-Archive

Todas as unidades de emergência CGDIS, mais de 100, foram mobilizadas para as cheias. 560 pessoas foram evacuadas em todo o país e 27 pessoas foram resgatadas de situações de perigo de vida. "As inundações mostraram como é importante reorganizar os serviços de salvamento a nível nacional", explicou Polfer, que salientou que os trabalhadores de salvamento luxemburgueses também tinham ajudado a combater as consequências das fortes chuvas nos países vizinhos. Seis trabalhadores de salvamento luxemburgueses estiveram na Bélgica e 70 na Alemanha, sobretudo, no Vale do Ahr, que foi muito atingido pelas cheias.

Mas a pandemia também ocupou o CGDIS no ano passado. Por exemplo, devido aos muitos voluntários colocados em centros de vacinação

Olhando para o futuro, o foco é o Plano Nacional de Resposta a Emergências (NERP). O principal objetivo deste plano é chegar ao local em 15 minutos após uma chamada de emergência em 90 a 95% dos casos em todo o país. Quando o relatório anual CGDIS foi apresentado no ano passado, foi explicado que este objetivo só foi alcançado em 87% das intervenções.

Mais de 6,800 pessoas envolvidas

Atualmente, 6.852 pessoas trabalham para o CGDIS, 552 das quais são bombeiros profissionais. 3,346 são voluntários e 1,531 são veteranos. Além disso, existem mais de 1.100 membros dos jovens bombeiros e funcionários no campo técnico e administrativo. Cerca de 80% dos trabalhadores de salvamento da CGDIS são homens, a idade média é ligeiramente superior a 40 anos.

