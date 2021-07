A organização sem fins lucrativos exigiu em audiência pública no Parlamento mais transparência, mas sobretudo um rastreio preciso, já que os animais são frequentemente revendidos e muitas vezes abatidos em condições indignas após longas viagens a matadouros fora da UE.

Jovens agricultores. "Animais devem ser abatidos em matadouros da região"

Regras mais restritas sobre a exportação de gado foram discutidas esta segunda feira em audiência pública no Parlamento.

A organização Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) apresentou em março uma petição que solicitava a proibição do abate de animais de exploração luxemburgueses em matadouros que não são certificados pela UE. Assinada por 4.982 pessoas, a petição havia sido entregue pelo seu presidente, Luc Emering.

Esta segunda-feira, Emering lembrou que no próprio Luxemburgo existem normas estritas no que diz respeito ao bem-estar animal, mas que normas rigorosas não têm qualquer utilidade se os animais não estiverem sujeitos a estas regras desde o nascimento até ao abate.

Embora o agricultor venda normalmente os seus animais a um comerciante local, o rasto perde-se porque são frequentemente revendidos várias vezes e muitas vezes abatidos em condições indignas após longas viagens a matadouros fora da UE, explicou Christian Hahn citado pelo Luxembourg Wolt.

A organização sem fins lucrativos exigiu mais transparência, mas sobretudo um rastreio preciso: "Como agricultor, quero ir para a cama com a consciência tranquila", disse Luc Emering.

Os jovens agricultores não se pronunciam a favor de uma proibição de exportação. Pelo contrário, é importante para eles que os animais sejam abatidos em matadouros certificados pela UE na região, para que as normas sejam respeitadas e as rotas de transporte sejam tão curtas quanto possível.



Não consideram que uma solução puramente nacional seja sensata. No entanto, a longo prazo, é melhor que apenas a carne seja exportada em vez de animais vivos.

Os vitelos machos, cuja engorda não é rentável no Luxemburgo, são principalmente exportados porque as vendas e a comercialização não são garantidas. Os jovens agricultores vêem uma saída na criação da sua própria divisão de produção, para que a carne possa ser comercializada regionalmente e de forma rentável para o agricultor.



Segundo o Wort, vêem oportunidades de venda nas cantinas estatais e municipais, entre outras. Como os consumidores atribuem uma importância crescente ao bem-estar animal, uma abordagem regional também aumentará a aceitação da agricultura, disse Luc Emering.



O ministro da Agricultura retomou a ideia na sua intervenção e prometeu tê-la em conta na elaboração da nova lei agrícola . O quadro é fornecido pela reforma prevista da política agrícola comum, na qual o bem-estar dos animais é de grande importância. Em ligação com a nova lei agrícola, Schneider anunciou também uma campanha de promoção dos produtos locais .



A fim de evitar que os elevados padrões europeus sejam minados pelas exportações, representantes da LLB estão a fazer campanha a favor de um passaporte animal nacional , que - semelhante aos cavalos, por exemplo - proíbe o abate fora da UE em matadouros não-certificados.



Esta proposta também não caiu em saco roto com o ministro da Agricultura, mas assinalou que apenas uma solução pan-europeia seria realmente promissora a longo prazo. Outros países já manifestaram o seu interesse por uma solução à escala europeia.



Luc Emering, no entanto, opôs-se-lhe. Não se pode subcontratar tudo a nível da UE. Para o Presidente da LLJ, o Luxemburgo pode começar por fazê-lo sozinho, à semelhança da proibição do glifosato assassino de ervas daninhas, cuja utilização o Luxemburgo tem sido até agora o único país da UE a proibir .

"Pedimos ao ministro Romain Schneider para apresentar propostas concretas à Comissão de Agricultura, o mais tardar após as férias de Verão", disse a presidente da Comissão de Petições, Nancy Kemp-Arendt (CSV), esta segunda-feira, quando questionada sobre a audição pública.



Em relação à anunciada campanha de promoção dos produtos agrícolas domésticos, teria então de colocar as primeiras ideias em cima da mesa. Romain Schneider tinha anunciado anteriormente que iria consultar primeiro a Câmara da Agricultura em relação à nova lei agrícola.

Novo Código de Conduta na UE

Na passada segunda-feira, não foi apenas no Luxemburgo que se deu um passo em frente do bem-estar animal. No mesmo dia, foi apresentado um dos primeiros resultados da estratégia Farm to Fork (da Quinta ao Garfo), o Código de Conduta da UE sobre negócios e marketing alimentar responsável.



Segundo a Comissão Europeia para a Segurança Alimentar, este novo código cobre todos os aspetos-chave da sustentabilidade dentro dos sistemas alimentares - económico, social e ambiental- e "estabelecerá as acções para os atores 'da quinta até ao garfo ', tais como processadores de alimentos, operadores de serviços alimentares e retalhistas, podem voluntariamente comprometer-se a melhorar e comunicar de forma tangível o seu desempenho em termos de sustentabilidade".

Milka Sokolovic, Directora-Geral da Aliança Europeia de Saúde Pública, representou as ONGs envolvidas no processo do Código, incluindo o Eurogrupo para os Animais, BEUC, EEB, EHN, EPHA e WWF.

O Código inclui um "conjunto de 7 objetivos aspiracionais, cada um com metas específicas e uma lista de ações indicativas tangíveis e mensuráveis, que contribuem efetivamente para um ambiente alimentar que facilita as escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis", escreveu a Comissão.





