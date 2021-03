Uso de máscara é obrigatório em todos os locais públicos fechados, como lojas, supermercados e transportes públicos. A medida é ainda válida para os ajuntamentos de mais de quatro pessoas.

Andar de carro sem máscara também pode dar multa

Andar de de carro sem máscara pode dar multa, se os ocupantes do veículo não pertencerem ao mesmo domicílio. Citada pelo jornal L’Essentiel, Monique Putz, do Ministério da Saúde, lembrou que o uso de máscara dentro do carro se torna obrigatório quando estão presentes pessoas oriundas de mais do que um agregado familiar e quando a distância de dois metros não pode ser respeitada.

De acordo com a polícia, contactada também pelo diário, a infração à regra é sancionada com uma multa de 300 euros e os agentes estão atentos ao seu cumprimento. A medida não é nova e faz parte da lei adotada em 2020 sobre os ajuntamentos.

Segundo as regras de combate à pandemia em vigor, o uso de máscara é obrigatório em todos os locais públicos fechados, como lojas, supermercados e transportes públicos. A medida é ainda válida para os ajuntamentos de mais de quatro pessoas.



Atirar máscara para o chão no Luxemburgo dá multa de 49 euros É a mesma lei que pune quem deita pontas de cigarro para o chão. Abandonar uma máscara de proteção na via pública também dá uma multa de 49 euros.

Entre as outras medidas anti-covid fazem parte o recolher obrigatório entre as 23h e as 06h, a proibição de receber em casa mais do que duas pessoas, que terão de pertencer ao mesmo agregado familiar. Restaurantes e cafés continuam encerrados desde novembro passado e deverão manter-se de portas fechadas pelo menos até final de março.





