Luxemburgo

Ana Correia: uma mulher contra as desigualdades

Nuno RAMOS DE ALMEIDA É candidata pelo déi Lénk. Educadora, começou a sua atividade política nos movimentos sociais a identificar situações de racismo e discriminação. Esta lusodescendente considera que o Luxemburgo é uma sociedade rica, mas infelizmente muito desigual.

Tem 35 anos. Nasceu no Luxemburgo. Os pais são cabo-verdianos. Lembra-se da primeira vez que foi à terra dos seus antepassados: foi antes do início das aulas. Foi à Praia, ilha dos pais, em criança. Espantou-se com a liberdade de brincar ao ar livre. Encantou-se com os animais, as vacas e os porcos que os avós criavam. Subiu aos montes. E foi a primeira vez que viu matar uma galinha.

Durante a adolescência não conseguia perceber se era cabo-verdiana ou luxemburguesa. “Sentia-me dividida. Até que percebi que a minha forma de ser eu é luxemburguesa. Era essa mistura. Não posso negar as minha origens, mas também não quero negar que sou luxemburguesa”, diz com um sorriso. Além de tudo isso, vê as culturas e as atividades das várias sociedades como alguma coisa que é preciso aproveitar: “Não é por uma coisa não ser originária da minha sociedade que não a devo aproveitar, se for algo que me faz bem”, defende de uma forma pragmática.

Em casa, fala com os pais em crioulo. O português é mais raro. “Eu reaprendo o crioulo. Com os meus pais falo nessa língua. Quando não encontro uma palavra, digo-a em francês e eles traduzem-na”. Como muitos filhos de imigrantes teve dificuldades no ensino com as línguas. “A questão da língua funciona muitas vezes como um obstáculo social”. Acabou os seus estudos de educadora em França. Considera que as línguas, e “a falta de exemplos positivos de estudo”, são muitas vezes barreira ao sucesso escolar dos filhos dos imigrantes. “Os imigrantes não têm exemplos familiares de sucesso na universidade, por isso sentem mais insegurança a tentar aceder a ela”. De alguma forma, é um problema que as elites luxemburguesas não combatem, “porque serve de mecanismo de reprodução social – precisa-se sempre de pessoas nas obras, nas oficinas, nas limpezas e em ofícios menos bem pagos, e isso garante que os imigrantes e os filhos dos imigrantes e alguns luxemburgueses sejam empurrados para esse papel”, argumenta. “Há um mecanismo para garantir que existe um falhanço”.

A entrada na política

A sua ida para a política passou pelo ensino, um projeto em que acompanhava situações de discriminação racial e social, continuou nos movimentos sociais e tornou-se partidária com a adesão ao déi Lénk. “No Luxemburgo há muita discriminação, embora seja escondida”. Foi para combater as desigualdades sociais e a discriminação que se juntou a um partido: “Entendi que era preciso levar para outro tabuleiro aquilo que eram as minhas preocupações nos movimentos sociais”. Como mulher, negra e filha de imigrantes quer dar voz a um conjunto de pessoas e de questões, como o racismo, a homofobia e as desigualdades entre homens e mulheres, e fazer notar que o progresso e desenvolvimento económico está muito mal repartido no Luxemburgo. “Os ganhos desta sociedade tão rica têm de estar mais bem distribuídos”.

Tem três irmãs mais novas que ela, mas isso não lhe garante o voto de todas, confessa a sorrir. “Uma das minhas irmãs diz que tem de ler profundamente o programa antes de votar em mim”. Os pais nunca votaram tanto à esquerda, mas ela está confiante num bom resultado, porque “é preciso que o déi Lénk cresça para estas situações de desigualdade se alterarem”. Sobre as próximas eleições afirma que está tudo em aberto, e que a única coisa que lhe parece clara é que o LSAP vai descer, pagando por uma coligação que deu a liderança do governo aos liberais.