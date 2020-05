As três ovelhas mortas no final de abril tinham mesmo "dente" de lobo. As análises do Instituto Senckenberg não deixam margem para dúvidas.

Análises confirmam presença de um lobo em Niederanven

Desde 27 de abril que a hipótese foi colocada me cima da mesa, depois de três ovelhas terem sido encontradas mortas num prado junto a Niederanven, no distrito do Luxemburgo. Agora, o ministério do Ambiente vem confirma em comunicado que as análises genéticas do Instituto Senckenberg em Gelnhausen confirmam a presença de um lobo na região.

O facto é apontado como prova do regresso da espécie ao Grão-Ducado. Antes de 2017, o animal não era visto no Luxemburgo há mais de um século. Desde então já surgiu três vezes.

Os lobos voltaram ao Luxemburgo e Laurent Schley quer evitar uma guerra Quando o telefone tocou com a notícia do ataque a um rebanho, um biólogo luxemburguês que nunca acreditou em Deus percebeu que a Natureza tinha operado um milagre. O tempo de preparar o país para um novo conflito entre homens e animais tinha chegado.

A presença de um lobo entre Holzem e Garnich foi confirmada há pouco mais de 3 anos, havendo também indícios da sua presença perto de Fouhren logo em 2018.

Originário da Europa Central, acredita-se que esta espécie migrava sobretudo entre a Polónia e a Alemanha, antes de chegar ao Grão-Ducado. A alcateia também foi avistada na Bélgica e na Holanda, segundo os registos das autoridades.

