A mudança é justificada pela adoção das novas regras sanitárias e a suspensão de aglomerações no centro da Cidade do Luxemburgo no próximo fim de semana.

Covid-19

Amnistia Internacional vai usar velas em vez de tochas na tradicional marcha

A secção da Amnistia Internacional no Luxemburgo vai substituir a sua tradicional marcha pelos Direitos Humanos com tochas pelo uso de velas à porta de casa. A mudança é justificada pela adoção das novas regras sanitárias e pela restrição de aglomerações no centro da Cidade do Luxemburgo, este fim de semana.

A Amnistia apela às pessoas que queiram expressar o seu compromisso com os Direitos Humanos para ficarem à porta de casa com uma vela acesa, esta sexta-feira, às 18h.

Polícia prepara-se para novas manifestações no fim de semana Os distúrbios que aconteceram no passado fim de semana durante a manifestação contra as medidas restritivas para conter a covid-19 não podem voltar a acontecer. Esta é a principal mensagem veiculada pelos deputados da comissão parlamentar da Segurança Interna.

Quem quiser, pode tirar uma foto e publicar diretamente nas redes sociais com a identificação da Amnistia Internacional Luxemburgo (Instagram: @amnesty_luxembourg, Facebook: @amnestyluxembourg, Twitter: @AmnestyLux).



A organização da marcha familiar lamenta o facto de grupos infiltrados se estarem a aproveitar de iniciativas do género para cometer atos violentos e pede à população luxemburguesa para continuar a passar a mensagem a favor de um mundo mais justo.



