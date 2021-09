A Direcção-Geral da Polícia Grã-Ducal informou o Ministério Público de várias publicações nas quais os agentes ou a instituição foram, alegadamente, sujeitos a hostilidade, ao ponto de serem mesmo ameaçados de morte. O procedimento é raro, mesmo sem precedentes.

Ameaças de morte a agentes da polícia nas redes sociais geram queixa na justiça

(pj com Steve REMESCH) A Direcção-Geral da Polícia Grã-Ducal apresentou uma queixa por seis casos de ameaças de morte contra agentes. Estas situações ocorreram na sequência dos incidentes que marcaram as celebrações do Dia Nacional de 2021.

Após esses incidentes, as imagens dos confrontos com os agentes das forças de segurança foram partilhadas nas redes sociais e mostram os agentes policiais e a própria instituição policial foram insultados e ameaçados.

A investigação do Luxemburger Wort encontrou uma "story", nas redes sociais, cujo conteúdo parece confirmar as denúncias feitas pela polícia. Essa publicação mostra três agentes da polícia (presumivelmente na noite em que os confrontos tiveram lugar, na capital) e um dos agentes aparece marcado com uma seta verde e uma legenda que parece conter uma ameaça em retaliação à denúncia: "salle fdp tu vas regretter". Até ao momento, nem o Ministério Público nem a Polícia Grã-Ducal confirmaram (ou negaram) que esta publicação faça parte das ameaças denunciadas pela corporação. As autoridades também se recusaram a especificar se iria ser acionada alguma ação legal, não só contra os autores das publicações e ameaças, mas também contra aqueles que as possam ter partilhado online.



No contexto de insultos ou ameaças contra a polícia, podem ser acionados quatro artigos do código penal para efeitos de queixa-crime. O artigo 277, por exemplo, pode ser aplicado "quando são feitas deliberadamente observações depreciativas sobre um cargo público ou o seu representante". Em qualquer um destes casos, a pena possível é a mesma: uma pena de prisão (de oito dias a um mês) e uma multa (de 251 a 2.000 euros). Os artigos 443 e seguintes sobre ofensas contra a honra ou consideração de um órgão constituído também podem ser invocados, incluindo o artigo 448 sobre insultos contra um órgão constituído. Neste último caso, a pena máxima pode ser de até dois meses de prisão e uma multa de 5.000 euros. Para além de insultos, existe também a ofensa de "falsa acusação". Na situação descrita, isto poderia aplicar-se caso um particular acusasse a polícia de ter praticado um crime que não ocorreu. Este artigo, 445, prevê então uma pena possível de 15 dias a seis meses de prisão e uma multa (de 251 a 10.000 euros).

Investigações em curso

Na noite de 22 para 23 de junho, ocorreram violentos confrontos no centro histórico da Cidade do Luxemburgo. De acordo com o relato oficial da polícia, um grupo de pessoas que se divertiam nessa zona provocou repetidamente a polícia. Após várias tentativas de apaziguar os ânimos, as autoridades pediram a identificação dos indivíduos, o que desencadeou vários atos de violência e um agente da polícia terá sido agredido na cara.

A situação tornar-se-ia ainda pior quando outros indivíduos também revelaram um comportamento hostil com os polícias, agravado pelo consumo de álcool, o que resultou em vários feridos de ambos os lados. Uma pessoa acabou mesmo por ser levada para o hospital.

Os confrontos na noite do feriado do Dia Nacional

A noite, que deveria ser de festa, pelo feriado nacional, terminou com um terceiro confronto. Houve trocas de agressões e garrafas atiradas aos agentes da polícia, que retaliariam com os bastões, numa cena de luta raramente vista no Luxemburgo.

Estes acontecimentos foram filmados por muitas testemunhas e a Inspeção Geral da Polícia decidiu investigar para esclarecer responsabilidades. Caberá também a este organismo independente analisar se a resposta da polícia esteve à altura da ameaça e se o comportamento dos agentes respeitou a lei.

Tradução para português de artigo originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.

