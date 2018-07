O protesto organizado esta sexta-feira pela central sindical OGBL marcou a inauguração do novo troço do elétrico, entre Kirchberg e Place de l'Étoile. O sindicato OGBL e a federação nacional dos trabalhadores ferroviários e transportes públicos ameaçam com greve se negociações com Luxtram falharem.

Luxemburgo 26 2 min.

Ameaça de greve de trabalhadores em inauguração de novo troço de elétrico

O protesto organizado esta sexta-feira pela central sindical OGBL marcou a inauguração do novo troço do elétrico, entre Kirchberg e Place de l'Étoile. O sindicato OGBL e a federação nacional dos trabalhadores ferroviários e transportes públicos ameaçam com greve se negociações com Luxtram falharem.

Minutos antes da inauguração das estações Theater, Faïencerie e Stäreplaz/Etoile, em Limpertsberg, o sindicato OGBL e a federação nacional dos trabalhadores ferroviários e transportes públicos luxemburgueses, (FNCTTFEL) fizeram questão de aparecer para lembrar que apesar de a Luxtram ser detida pelo Estado, no papel a empresa é privada.



"Para levar a cabo este projeto do elétrico, o Governo fez uma escolha: a gestão do tram ficou a cargo de uma empresa com forma jurídica de sociedade comercial. Mas o Estado possui dois terços do capital desta empresa e a autarquia da cidade do Luxemburgo o outro terço. É por isso que, para nós, a Luxtram SA não passa de uma empresa pública", disse Christian Sikorski, da OGBL, durante o piquete de protesto, e citado pelo Wort.



O sindicalista defende, por isso, que as condições de trabalho dos funcionários devem ser adaptadas às do setor público, em vez dos "baixos salários e condições precárias".

A negociação da convenção coletiva está prevista para o próximo mês. Se o conselho de administração da Luxtram e os trabalhadores não chegarem a acordo sobre a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, a OGBL e a FNCTTFEL ameaçam com greve.



11 Foto: Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Os trabalhadores da Luxtram ganham em média "menos 30% a 50%" e têm menos 11 dias de férias anuais do que os funcionários públicos.



"O setor público faz dumping salarial numa empresa que pertence ao setor público, isto é um escândalo!", critica Christian Sikorski.



"Estamos muito além das médias salariais nos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), na rede de autocarros TICE, nos autocarros da cidade do Luxemburgo e mesmo em outras empresas públicas", complementa Goerges Merentz, presidente da FNCTTFEL.



15 Foto: Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Elétrico já chegou à Place de l'Étoile

Depois de uma fase de testes, que arrancou a 21 de maio último com a passagem pela Ponte Vermelha, a nova terminal de Place de l'Étoile entrou finalmente em funcionamento.



O novo troço da linha do elétrico tem uma paragem no Grand-Thêatre e outra no Glacis, em Limpertsberg, o que vai facilitar, a partir de agosto, o acesso à feira popular “Schueberfouer”.



Tal como aconteceu para a inauguração do primeiro troço do elétrico, em dezembro do ano passado, a nova ligação é gratuita para todos os utentes até ao dia 16 de setembro.