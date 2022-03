Os filmes de Michael Bay são filmes de autor. Existe um subgénero dos filmes de ação que só o realizador norte-americano preenche.

Os filmes de Michael Bay são filmes de autor. Existe um subgénero dos filmes de ação que só o realizador norte-americano preenche.

Os filmes de ação “marca Bay” definem-se por movimentos de câmara extremamente coreografados, perseguições de carros em alta velocidade, planos de dois ou três segundos, muitas coisas em chamas e atores que olham para a câmara como num western.



A nova tirada chama-se “Ambulance” e aqui o estilo um pouco pretensioso de Bay torna-se tanto uma vantagem como um imenso inconveniente.

O realizador usa todo o arsenal que foi acumulando aos longo dos anos: câmaras portáteis, câmaras em carris a 80 à hora, drones à procura de pontos de vista surpreendentes e close-ups extremos para nos aproximar ainda mais da ação.

É curioso ver como essas decisões criativas adicionam camadas à narrativa e acrescentam conteúdo ao filme. Por exemplo, numa cena inicial, o público descobre uma socorrista que tenta salvar uma menina envolvida num acidente de viação. A forma escolhida por Bay para filmar esta cena sugere urgência, enquanto que a colocação da câmara de baixo para cima eleva e honra o trabalho inovador dos profissionais de saúde. “Ambulance”, como se podia deduzir, é uma ode aos homens e mulheres que prestam socorros de urgência.

Esta nova obra de Bay conta a história de William Sharp, um veterano de guerra que, para ajudar a mulher, vítima de cancro, procura resolver as coisas em família, pedindo auxílio ao irmão Danny. Will rapidamente percebe que Danny não abandonou a sua carreira como ladrão de bancos e que está prestes a fazer um enorme assalto.

Enquanto o roubo decorre, um polícia escolhe a pior hora possível para ir ver a sua querida. O assalto ao banco corre mal e os protagonistas, daqui em diante, passam o tempo dentro de uma ambulância, enquanto que inúmeros polícias tentam prender os criminosos.

O problema de “Ambulance” reside nisto: Bay é persistente em usar apenas as suas marcas registadas, abusando nas sequências de perseguição explosivas para manter a tensão. Em cada momento em que o espetador supõe que a perseguição está a chegar ao fim, uma reviravolta propõe mais acelerações e muitas explosões.

Se o pessoal do Chega vir este filme vai certamente queixar-se da forma como os polícias são retratados: todos eles são ou parvos e não sabem conduzir. Enquanto o motorista da ambulância demonstra talentos de Lewis Hamilton, os polícias parecem que nem carta têm. Para escapar aos perseguidores, os bandidos só precisam de fazer uma curva fechada ou uma travagem abrupta para que os carros da polícia voem em todos os sentidos

Durante a perseguição, muitos polícias encontram a morte e, no entanto, somos repetidamente forçados a acreditar que tudo o que os protagonistas querem é salvar a vida do refém... que é polícia. Em vários momentos, os criadores pretendem que simpatizemos com os criminosos. Isso não tem mal nenhum, mas o filme nem sempre é coerente nas suas opções morais e éticas.

O humor negro da personagem interpretada por Jack Gyllenhaal traz a necessária leveza a “Ambulance”. É aliás interessante como o enorme ator não se coíbe de assumir estes papéis de má qualidade. A atuação de Gyllenhaal, juntamente com a de Abdul-Mateen II e de Gonzalez, são o que nos mantém interessados.

A banda sonora de Lorne Balfe também ajuda a narrativa ultra-rápida. Esperança, angústia e urgência infiltram-se na música e, como em muitos filmes de Michael Bay, o tempo parece mais curto. Quando se regressa ao mundo real, tudo é lento demais...

“Ambulance” de Michael Bay, com Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Moses Ingram, Eiza Gonzalez e Jackson White.

