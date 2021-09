O primeiro-ministro esteve reunido, esta quinta-feira, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e reiterou o compromisso do Luxemburgo com as metas europeias, mas reiterou as reservas em relação a algumas medidas.

Xavier Bettel. "Face às alterações climáticas, o 'business as usual' já não é opção"

O primeiro-ministro esteve reunido, esta quinta-feira, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e reiterou o compromisso do Luxemburgo com as metas europeias, mas reiterou as reservas em relação a algumas medidas.

As alterações climáticas, com as consequências das cheias de julho que afetaram, de forma inédita, o Luxemburgo e, sobretudo, países vizinhos como a Alemanha e a Bélgica, onde provocaram cerca de 200 mortes, foram um dos assuntos da reunião de ontem entre o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

No final do encontro, que decorreu no Hôtel Saint-Maximin, o primeiro-ministro luxemburguês declarou que "face às alterações climáticas, o 'business as usual' já não é uma opção. A emergência climática é premente". E afirmou que todos foram "dolorosamente recordados" dessa realidade, este verão, "com o mau tempo histórico que envolveu regiões inteiras do nosso país e dos nossos vizinhos".

A discussão entre os dois políticos, sobre o tema das alterações climáticas, centrou-se, particularmente, no "Fit for 55" ("Apto para 55", em português), o da Comissão Europeia que contém mais de uma dezena de propostas legislativas em matérias como o clima, a energia, uso do solo, transportes e tributação adequadas para reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa até, pelo menos, 55%, durante esta década, face aos níveis de 1990.

Bettel revelou-se satisfeito por começar agora esse trabalho com os Ministros do Ambiente e desejou que o mesmo seja feito de "forma construtiva" se chegar a um acordo, "no quadro do procedimento legislativo estabelecido", ressalvou, lembrando as reservas que persistem, do lado luxemburguês, relativamente ao regime de comércio de licenças de emissões de gases nas áreas dos transportes e da habitação.

Apesar de o Governo luxemburguês estar alinhado com as políticas europeias de combate às alterações climáticas, o primeiro-ministro reiterou essas reservas, sobretudo, face à eficácia dessa medida, nesses setores, para alcançar os objetivos desejados, e face ao seu impacto social.

As propostas da Comissão Europeia incluem medidas como a eliminação progressiva de veículos que usam combustíveis fósseis, como a gasolina e o gasóleo, até 2035, ou a criação de novos impostos sobre as emissões produzidas por determinadas indústrias, entre as quais as de transportes, e sobre as emissões provocadas pelo aquecimento de edifícios.



A reunião de ontem de Xavier Bettel com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, faz parte da digressão que Charles Michel está a fazer pelas capitais dos Estados-membros período que antecede o próximo Conselho Europeu, previsto para o final de outubro.





