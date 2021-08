Em 2020, os controlos técnicos do Luxemburgo não deram qualquer tolerância aos motores diesel que emitem demasiadas partículas.

Mais de mil veículos poluentes retirados da estrada no Luxemburgo

Patrick JACQUEMOT Em 2020, os controlos técnicos do Luxemburgo não deram qualquer tolerância aos motores diesel que emitem demasiadas partículas.

Durante o ano passado, o Luxemburgo retirou 1,011 veículos poluentes das suas estradas, segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch. A propósito de uma resposta parlamentar, tanto os carros quanto as carrinhas retirados, todos os veículos foram "rejeitados por não-conformidade encontrada através da aplicação do método de medição da opacidade do fumo sob aceleração livre".

Mas se os testes tiverem de ser reforçados, serão feitos de acordo com os requisitos europeus, anunciou o ministro François Bausch.

O estado dos travões, eixos, iluminação e pneus, tudo isto é acompanhado de perto pela inspeção periódica exigida para os veículos automóveis. E é com a mesma vigilância que os "incómodos ambientais" são medidos. Ou seja, o ruído e os gases de escape. E é nesta última série de testes que mais de mil veículos a diesel foram reprovados no ano passado.

Em resposta a Marte di Bartoloméo (LSAP), o ecologista François Bausch também indicou que seria de esperar uma reforma desta medição da poluição emitida em breve. Isto poderia ser baseado na experiência da Bélgica. A partir de julho de 2022, todos os centros de controlo técnico do reino vizinho estarão equipados com novos e mais sensíveis contadores de partículas. Estes dispositivos tornarão possível detetar um filtro de partículas defeituoso ou em falta nos veículos a gasóleo mais recentes.

Este modelo poderia ser seguido pelo Grão-Ducado, se a sua eficácia for reconhecida. Uma coisa é certa, porém, aos olhos de François Bausch: o atual sistema luxemburguês de medição da opacidade do fumo durante a aceleração livre dos motores diesel tornou-se obsoleto. Por conseguinte, "uma reforma do sistema de controlo das emissões seria relevante".

