Ambiente. Lixo na via pública vai custar uma multa três vezes maior

Diana ALVES Os infratores vão ter que pagar 145 euros. O Ministério do Ambiente também estabelece que a partir de agora só recebe publicidade na caixa do correio quem autorizar expressamente.

O montante da multa para os autores de depósito ilegal de lixo na via pública vai triplicar.

Os autores do chamado ‘littering’ vão passar a ser punidos de forma mais severa, com a coima a subir para 145 euros.

Esta é uma das medidas contempladas no plano estratégico do Governo sobre a gestão e redução de resíduos.

Outra das medidas preconizadas pelo Ministério do Ambiente prende-se com os folhetos publicitários que todos os dias vão parar às caixas de correio. Atualmente, as pessoas podem recusar-se a receber publicidade por correio, mas no futuro a situação irá inverter-se.

Isto é, a publicidade só poderá ser depositada nas caixas de correio se as pessoas indicarem explicitamente essa vontade.

A ministra da tutela, Carole Dieschbourg, quer também que seja proibida a venda de cosméticos que contenham microplásticos e que fruta e legumes sejam pré-embaladas.

As multas por crimes ambientais e disposição ilegal de lixo serão aumentadas significativamente. Com a nova lei de resíduos, a multa pode aumentar de 49 para 145 euros.

Outro dos projetos do Ministério do Ambiente diz respeito a uma harmonização dos centros de reciclagem comunais que, segundo Carole Dieschbourg, oferecem serviços muito diferentes.

A estratégia do ministério também cobre o setor da construção, prevendo a implementação em 2025 de um “recenseamento obrigatório” dos materiais usados na construção dos edifícios.

Estas medidas, estipuladas em vários projetos de lei, estiveram ontem em discussão no seio da comissão parlamentar do ambiente.



