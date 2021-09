A UE deita fora cerca de 11.000 toneladas de carregadores por ano, alguns não utilizados, de acordo com a comissão.

iPhone poderá ser redesenhado. UE quer um modelo único de carregador de telemóveis

Acabar com a frustração dos consumidores e reduzir o lixo eletrónico. Este é objetivo da Comissão Europeia que propôs esta quinta-feira um carregador universal para dispositivos eletrónicos.

Ao longo de vários anos de trabalho, já se reduziram o número carregadores de telemóveis de trinta para três durante a última década, mas não se tinha ainda encontrado uma solução completa. A Comissão está agora a propor legislação para estabelecer uma solução de tarifação universal para todos os dispositivos relevantes.



A Apple Inc. poderá ter de redesenhar os seus iPhones para utilizar as portas de carregamento USB-C sob projecto de lei da União Europeia destinadas a cortar desperdícios e simplificar a vida aos consumidores que possuem múltiplos dispositivos.

A Comissão Europeia afirmou na quinta-feira que pretende que seja utilizado um único tipo de porta de carregamento para todos os smartphones e tablets, bem como equipamento como câmaras fotográficas, alguns auscultadores, altifalantes portáteis e consolas de vídeo portáteis.

iPhone 13 chega ao mercado na próxima semana. Conheça as novidades A Apple revelou os novos modelos de iPhone que chegam ao mercado já no próximo dia 24 de setembro.

"Com cada vez mais dispositivos, são vendidos cada vez mais carregadores que não são intercambiáveis ou não são necessários", disse Thierry Breton, o chefe da indústria da UE, numa declaração enviada às redações. "Estamos a pôr um fim a isso".

Margrethe Vestager, vice-presidente executiva para uma Europa Digital, afirmou: "Os consumidores europeus já há tempo suficiente que se sentem incomodados com a acumulação de carregadores incompatíveis nas suas gavetas. Demos à indústria muito tempo para apresentar as suas próprias soluções, mas agora é altura de legislar para um carregador universal. Este é um ganho importante para os nossos consumidores e o nosso ambiente, em linha com as nossas ambições verdes e digitais".

A Apple opõe-se a um conector padrão, dizendo que corre o risco de prejudicar a inovação que pode trazer ao mercado produtos mais eficientes do ponto de vista energético.

O projeto de legislação aumenta a intensa pressão da UE nos últimos anos, com sondas anti-monopólio no seu sistema de app store e de pagamento, o que aumenta uma fila legal sobre uma ordem massiva de impostos retroactivos.

A Apple está "preocupada com o facto de a regulamentação rigorosa que impõe apenas um tipo de conector abafar a inovação em vez de a encorajar", cita a Bloomberg. A empresa Cupertino, com sede na Califórnia, disse que "se preocupa profundamente com a experiência do cliente" e partilha o "compromisso da comissão em proteger o ambiente".

O fabricante do iPhone começou a retirar adaptadores das embalagens no ano passado para reduzir o desperdício. Enquanto a empresa utiliza USB-C para alguns dispositivos, tem o seu próprio cabo Lightning e carregadores magnéticos para iPhones e alguns acessórios.

Breton, chefe da indústria da UE, disse aos repórteres em Bruxelas que a Apple não estava "necessariamente preocupada" com o projeto de lei. Disse que está em contacto regular com o Chefe Executivo da Apple, Tim Cook, que nunca mencionou a questão. "Não é dirigido à Apple nem a ninguém", disse Breton numa conferência de imprensa.

"Estamos a pensar nos próximos 15 a 20 anos". A Apple já usa USB-C noutros dispositivos" e "não creio que vá causar problemas a ninguém". As pessoas gastam anualmente cerca de 2,4 mil milhões de euros em carregadores autónomos não fornecidos com dispositivos, disse a UE. Prevê uma poupança de 250 milhões de euros todos os anos, uma vez que os consumidores evitam comprar novos carregadores.

As pessoas tendem a possuir até três carregadores cada um e acham os carregadores incompatíveis aborrecidos, escreve a UE. As regras iriam ver todos os carregadores a oferecer a mesma velocidade de carregamento. Os fabricantes de telefones poderiam ainda poder vender telefones com um carregador desde que também oferecessem modelos sem. Podem também vender aparelhos com um cabo na caixa e sem a ficha elétrica.

Os aparelhos poderiam potencialmente ter múltiplas portas, desde que uma fosse USB-C. A UE deita fora cerca de 11.000 toneladas de carregadores por ano, alguns não utilizados, de acordo com a comissão. A Comissão espera que a proposta reduza o desperdício em quase 1.000 toneladas. As regras poderão entrar em vigor dois anos após terem sido acordadas pelos legisladores e governos da UE, que podem fazer alterações ao texto preliminar.

A proposta da UE não toca na tarifação sem fios. Os reguladores disseram que decidiram não incluir auriculares, relógios inteligentes e rastreadores de fitness devido ao seu tamanho mais pequeno.

