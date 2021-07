Segundo o Mouvement Écologique, este é um empreendimento que poderá consumir grandes quantidades de água e eletricidade do Luxemburgo.

Ambientalistas perdem ação que pretendia atrasar projeto da Google no Luxemburgo

Os ambientalistas que têm desafiado judicialmente o projeto do centro de dados proposto pela Google no Luxemburgo perderam, em tribunal, duas das ações que tinham como objetivo atrasar ou parar completamente o plano da gigante tecnológica.



Segundo o Mouvement Écologique, o armazém de servidores informáticos poderá exigir 8% a 10% dos abastecimentos de água e eletricidade do país.

A Google recusou-se a revelar as suas necessidades de consumo de água, argumentando em processos judiciais anteriores que permitiriam aos seus rivais descobrir detalhes importantes dos seus planos de negócios.

Os juízes do tribunal administrativo decidiram na semana passada que o Mouvement Écologique não poderia contestar a reclassificação de parte do potencial projeto da Google em Bissen, mas apenas pode contestar decisões que estejam relacionadas com a Lei de Conservação da Natureza. Os juízes também concluíram que a avaliação ambiental estratégica para o futuro local estava completa.

A presidente do Mouvement Écologique, Blanche Weber, disse ao Luxembourg Times que ainda não decidiram se vão recorrer. Em abril, a organização perdeu outro processo judicial, quando os juízes administrativos rejeitaram um esforço para forçar a abertura de um documento que esboçava as promessas feitas aos funcionários governamentais à Google de atrair o gigante tecnológico para a construção de um enorme centro de dados no Luxemburgo.

O grupo ambiental afirmou ter tentado que fosse revelada a quantidade de água e eletricidade que tinha sido prometida no terreno no Luxemburgo. "Tomamos nota destes juízos, mas para nós não se trata de um momento novo", disse o Presidente da Câmara de Bissen David Viaggi. "Os procedimentos continuam".

O ministério do Ambiente informou que desde o outono passado, está em curso uma avaliação do impacto ambiental para o local de 32 hectares. "A partir de agora, o operador do projeto, ou seja, a Google, irá definir o ritmo. Ainda não recebemos um rascunho dos estudos ambientais. Também não temos conhecimento do novo calendário da Google", disse um porta-voz do ministério citado pelo LT. Uma vez concluído o relatório ambiental, haverá uma consulta pública, seguida da elaboração pelo ministério da sua avaliação do projeto.



"Quanto mais o projeto progredir, mais pormenorizadas terão de ser as análises e estudos", disse Frank Goeders, um funcionário do ministério do Interior responsável pelo projeto Google. A construção seria precedida de estudos de ruído e tráfego e de uma licença governamental para a água, incluindo uma estratégia da empresa para onde virá a água de arrefecimento do seu servidor.

Segundo o Luxembourg Times, Viaggi acredita que se o projeto for para a frente, uma licença de construção poderá ser emitida não antes do próximo ano, com a construção concluída em 2027, na melhor das hipóteses. A Google, porém, não ofereceu qualquer indicação sobre a cronologia possível do seu projeto. "Não temos nada a partilhar sobre este assunto", disse um porta-voz citado pelo mesmo jornal.

