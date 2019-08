Amazónia. Youth for Climate Luxembourg junta-se a protesto internacional

Milhares de estudantes do Grão-Ducado no protesto pelo clima

Faltaram às aulas esta sexta-feira, mas dizem que foi por uma boa causa: salvar o planeta Terra do aquecimento global. Entre 7.500, segundo a polícia, e 15.000 estudantes, segundo a organização, saíram à rua, na cidade do Luxemburgo, para exigir ações políticas contra as alterações climáticas.