Para a deputada Françoise Hetto-Gaasch os criadores de gado são uma das partes responsáveis pela destruição. Por isso, a Europa tem de dizer basta à importação.

Amazónia. "Temos de parar de importar carne do Brasil"

"As consequências dos incêndios, e da Amazónia poder desaparecer em breve, serão muito graves para as próximas gerações". Quem o afirma ao Contacto é a deputada do CSV, Françoise Hetto-Gaasch para quem o que se está a passar no pulmão do mundo não é só da responsabilidade do Brasil mas da Europa e de "todos nós".

Sobre as chamas que alastram na maior floresta tropical e as suas consequências, a deputada luxemburguesa quis falar em nome pessoal.

Françoise Hetto-Gaasch lembrou que duas das grandes funções da Amazónia sempre foram, por um lado, a de "armazenar" anualmente, muitas toneladas de dióxido de carbono (CO2), o poluente produtor do efeito de estufa, e por outro, a de produzir muito oxigénio, não só para o Brasil mas para o planeta.

"A maior floresta tropical do mundo é o pulmão do planeta é muito importante. A sua devastação é uma catástrofe imensa", alerta esta deputada.

Parar de consumir carne do Brasil

Os incêndios, refere, são muitas vezes iniciados pelos "criadores de gado e agricultores que fazem queimadas para poder limpar as terras que querem usar para agricultura ou para pastagem de gado".

E porque escolhem eliminar árvores e vegetação para pastar gado, ali na Amazónia? Porque a Europa importa muita carne do Brasil e por isso, diz Hetto-Gaasch os criadores de gado devastam a Amazónia. Porque sabem que têm na Europa um grande mercado.



Mas, a Europa "não precisa da carne brasileira", argumenta esta deputada.

E lança o apelo: "Temos de parar de importar carne do Brasil. A Europa não precisa. Há carne suficiente no continente para o consumo europeu. E consumindo mais carne europeia haverá um impacto positivo na economia dos países europeus produtores".

Esta será uma forma de "parar de queimar" a Amazónia, diz. "Não temos de queimar árvores para pastagem para o gado".

Riscos para a saúde

Françoise Hetto-Gaasch vinca ainda que está provado que os incêndios prejudicam gravemente o ambiente, a biodiversidade, as espécies animais da floresta. que ficam sem o seu habitat. Mas o fumo e fumaças que geram constituem também "um risco elevado para a saúde dos seus habitantes e das populações em redor".

"Há muitas pessoas a adoecer com os fumos dos incêndios", garante.

"Todos nós somos responsáveis pelo que se está a passar na Amazónia. Porque todos podemos dizer não. Sobretudo à carne importada daquele país", conclui esta deputada.