Amazónia. "O mundo demorou mais de duas semanas a reagir!"

Um terço dos cerca de 2.400 pedidos de indemnização às seguradoras do Luxemburgo por prejuízos causados pelo tornado do dia 9 de agosto no sul do país corresponde a veículos. Nestas 800 viaturas não está incluído o carro de Antónia* porque a sua apólice de seguro não cobre todos os riscos. As seguradoras só cobrem os prejuízos se os proprietários dos veículos tiverem seguros Casco ou mini-Casco.