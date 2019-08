O ministro vai propor que o Luxemburgo suspenda o acordo com o Mercosur por causa das atitudes do Brasil face à floresta amazónica.

Amazónia. Ministro Jean Asselborn critica presidente Bolsonaro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, anunciou vai propor ao governo a “suspensão” do acordo comercial entre o Luxemburgo e o Mercosur, assinado em junho entre os países da União Europeia e os países sul-americanos, por causa da atitude do presidente Bolsonaro em relação à catástrofe da Amazónia.

Jean Asselborn revelou a sua decisão em declarações ao Luxemburguer Wort, salientando que ela vem na sequência das anunciadas pela França e Irlanda. Estes dois países ameaçam bloquear este acordo da UE com os países sul-americanos, onde se inclui o Brasil, se o Bolsonaro não combater ativamente os incêndios que persistem há 18 dias na Amazónia.

"É absolutamente inaceitável que o presidente brasileiro Bolsonaro tenha culpado as organizações ambientais pelos incêndios" , declarou o chefe da diplomacia. Este acordo, vinca, só deve ser implementado se o Brasil "repensar drasticamente" sobre toda esta situação.

Brasil tem de respeitar acordo de Paris

"Compartilhamos as preocupações da França e da Irlanda", afirmou Jean Asselborn citado por este jornal, salientando que os acordos só fazem sentido se ambas as partes defenderem os mesmos valores".



Só que, como frisou o Brasil não respeita o Acordo Climático de Paris. E isso “É inaceitável”. Como é inaceitável para o ministro dos Negócios Estrangeiros levar avante um acordo do comércio livre com este país, se ele não respeita este acordo climático. A prova são os incêndios que estão a devastar a maior floresta tropical do mundo.



O ministro revelou que depois de consultar o primeiro-ministro Xavier Bettel e o ministro das Infraestruturas, François Bausch, irá na rentrée parlamentar propor esta suspensão na reunião de gabinete.

Só que, como avança o Luxemburguer Wort, Asselborn quer esperar primeiro pela tomada de posição do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.