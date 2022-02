Prevê-se que a partir do meio-dia desta segunda-feira o nível das águas comece a baixar.

Alzette em "pré-alerta" de inundação

Catarina OSÓRIO Prevê-se que a partir do meio-dia desta segunda-feira o nível das águas comece a baixar.

Os técnicos do Ministério do Ambiente e do Clima estão a monitorizar de perto a situação no rio Alzette depois da chuva que caiu praticamente sem parar no domingo. Segundo o relatório enviado às redações esta segunda-feira, a situação é de "pré-alerta nas bacias do Sûre, Alzette, Chiers e Syre".

O Meteolux colocou o sul do país em alerta laranja de inundação até às 14h.

Os níveis do Alzette deverão "subir ligeiramente" e na bitola de Mersch serão excedido por um "curto período de tempo", referem os técnicos da gestão de águas do Ministério do Ambiente. O pico da subida das águas é esperado às 10h mas prevê-se que a partir do meio-dia desta segunda-feira comecem a baixar.



"Em Ettelbruck/Alzette, o nível da água subirá apenas ligeiramente", acrescentam ainda.



Segundo o nível de "pré-alerta", há risco de cheias menores que podem levar a inundações e danos locais. As autoridades pedem especial atenção às práticas de actividades sazonais e/ou expostas.

A subida do caudal dos rios deveu-se à chuva que caiu praticamente sem parar durante todo o domingo no país, devido a uma zona de alta pressão sobre França. Os níveis de água e as previsões são atualizados no site Inondations.lu.





