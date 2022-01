Sistema 3G será válido para os alunos entre os 12 e os 19. Regime 2G será aplicado aos estudantes com mais de 19 anos.

Covid-19

Alunos sem CovidCheck ficam na escola em vez de acompanhar a turma na viagem à neve

Henrique DE BURGO Sistema 3G será válido para os alunos entre os 12 e os 19. Regime 2G será aplicado aos estudantes com mais de 19 anos.

As habituais viagens escolares à neve no estrangeiro nesta altura do ano e as viagens de turma com dormidas foram canceladas desde 6 de janeiro de 2022. No entanto, se os programas de saídas à neve - do ensino secundário - forem retomados em breve, nem todos os alunos poderão participar.

Segundo a explicação do ministro da Educação, Claude Meisch, numa resposta parlamentar ao partido ADR, só podem participar nestas viagens os alunos entre os 12 e os 19 que apresentarem o sistema 3G (vacinado, recuperado ou testado). Já os estudantes com mais de 19 anos têm de apresentar o certificado 2G (vacinado ou recuperado para poderem participar.

Assim, os restantes alunos, os não-vacinados sem teste negativo ou que não apresentem um certificado de recuperação terão aulas na escola, por exemplo, enquadrados numa turma provisória durante o tempo das viagens dos colegas.

As autoridades de saúde estão a acompanhar com "máxima vigilância" a situação nas escolas luxemburguesas, onde na semana entre 3 e 9 de janeiro a taxa de incidência do vírus nas crianças e jovens entre os 0-14 anos aumentou 195%. E entre os 15-29 anos o aumento foi de 103%.

