Milhares de alunos do ensino fundamental e do secundário ficarão esta semana em regime de ensino à distância, uma medida imposta pelo Governo para minimizar os contactos sociais e limitar as infeções pela covid-19.

Alunos e professores “bem preparados” para arranque do ensino à distância, diz ministro

Tudo preparado para mais uma semana de ensino à distância, de acordo com o ministro da Educação, Claude Meisch. Numa publicação feita através da rede social Twitter, na véspera do arranque de mais uma semana de ensino à distância, Meisch reiterou que as plataformas digitais criadas pelo Ministério da Educação estão “prontas” e os alunos e professores “bem preparados” para o regresso às aulas, após as férias de Natal, que acontece esta segunda-feira de forma remota devido à pandemia.

Na publicação feita no Twitter, o ministro da Educação apelou ao esforço de todos para que o “direito à educação não saia lesado”. Claude Meisch aproveitou também para desejar boa sorte a alunos, professores e pais.

O regresso às aulas presenciais está previsto para a próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro.É também essa a data prevista para a reabertura de creches e ateliês de tempos livres (‘maisons relais’, em francês), encerrados desde 28 de dezembro.



