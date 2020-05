Os alunos do ensino secundário que regressam às aulas esta segunda-feira vão ter um fim de ano letivo muito diferente do habitual.

Alunos do secundário que retomam aulas hoje farão testes apenas às disciplinas principais

Os alunos do ensino secundário que voltaram às aulas esta segunda-feira vão ter pela frente um fim de ano letivo diferente, envolto em medidas de segurança para limitar a propagação do novo coronavírus e com alterações nos programas curriculares. Uma das grandes novidades diz respeito aos testes.

De acordo com o Ministério da Educação, os alunos deste nível de ensino farão testes apenas nas disciplinas principais, isto é, matemática, línguas e disciplinas de especialização das diferentes secções.

Quanto às restantes cadeiras, o ministério decidiu que não haverá testes. As notas nessas disciplinas serão atribuídas com base nos trabalhos e dossiês que os alunos iniciaram no período de ensino à distância e que serão concluídos agora na sala de aula.Ainda sobre as notas, o ministério implementou um novo cálculo que, segundo diz, será vantajoso para os alunos. "Se o aluno tem pelo menos duas notas numa disciplina, a mais baixa não é tida em conta no cálculo da média", explica o ministério no seu site oficial, acrescentando que, se "o aluno trabalhou bem durante o período do ensino à distância, os professores podem dar entre um a quatro pontos suplementares na média do semestre de janeiro-julho de 2020".

Precisamente em relação ao calendário, o ministério decidiu transformar o segundo e terceiro períodos num único semestre, que abrange o período de 6 de janeiro a 14 de julho. No que diz respeito às férias, as datas não sofrem alterações. Assim, as férias de Pentecostes decorrem de 30 de maio a 7 de junho e as de verão de 16 de julho a 14 de setembro, como inicialmente previsto. Quanto às regras em vigor para limitar a propagação do vírus, e como já foi anunciado, a principal medida adotada diz respeito à divisão das turmas em dois grupos.

Quando o grupo A está na escola, o B fica em casa, e vice-versa, de forma a minimizar os contactos. Em casa, o trabalho passará sobretudo por uma revisão da matéria dada na escola, sob "instruções precisas" por parte dos professores.Dentro da sala de aula, serão mantidas as distâncias entre os alunos, que poderão ainda recorrer ao uso de uma proteção facial, se assim quiserem.

O uso de "máscara, bandana ou lenço, que cubra a boca e o nariz é, contudo, obrigatório nos trajetos escolares e nas deslocações no liceu". Os jovens também terão acesso a desinfetante, que será disponibilizado em todas as salas de aula e à entrada das escolas.

Os intervalos entre aulas também serão organizados de forma a limitar os ajuntamentos e, até ao final do ano letivo, os alunos não terão aulas de natação nem de educação física. Já os jovens considerados vulneráveis, isto é, com maior risco de complicações no caso de contraírem o vírus, poderão continuar a seguir o ensino à distância, bastando para isso apresentar um certificado médico.

O Luxemburgo começa esta segunda-feira, 11 de maio, mais uma fase de levantamento das restrições, onde haverá mudanças para toda a população em relação aos dois últimos meses.



