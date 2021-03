Em comparação com os vizinhos alemães, os alunos do Luxemburgo tiveram cerca de 8 semanas a mais de aulas presenciais.

Alunos do Luxemburgo beneficiaram de 104 dias de aulas presenciais

Susy MARTINS

O Ministério da Educação defende como prioridade manter as escolas abertas, recorrendo o menos possível às aulas à distância. Desde o início do ano letivo, os alunos tiveram duas semanas de aulas a partir de casa: uma semana depois das férias de Natal e outra semana antes das férias no Carnaval.

No total, os alunos do ensino fundamental e do ciclo inferior do ensino secundário (7° – 5° anos) tiveram 104 dias de ensino presencial, ou seja deslocaram-se ao estabelecimento escolar durante 21 semanas.

Os alunos do ciclo superior do ensino secundário (4° – 2° anos) estão a seguir um ensino em alternância desde 30 de novembro. Ou seja nas últimas 11 semanas, tiveram 5 semanas de aulas à distância. Contas feitas, desde o início do ano letivo, estes alunos tiveram em média 76,5 dias de aulas presenciais.



Do lado das escolas francesas e belgas, os alunos tiveram mais ou menos a mesma proporção de aulas presenciais do que o Luxemburgo.

Numa nota enviada aos pais, o Ministério da Educação frisa, que com a ajuda do dispositivo sanitário por fases de contágio, foi possível evitar que muitas turmas fossem colocadas em quarentena.

Desde o início do ano letivo, 937 turmas estiveram em quarentena e 4.078 em isolamento nos estabelecimentos. Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, caso não tivesse sido instaurado este sistema, teria havido quase cinco vezes mais turmas em quarentena. Note-se que uma turma é colocada em isolamento quando há um caso de covid-19 na turma. Neste caso, a turma continua a ir à escola, mas está isolada das outras crianças. Em caso de quarentena, quando há vários casos numa mesma sala de aula, as crianças ficam em casa e seguem as aulas à distância.



