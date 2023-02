O objetivo é conseguir angariar quatro mil euros até ao final de junho.

Solidariedade internacional

Alunos do Luxemburgo angariam dinheiro para construir uma escola na Tanzânia

Catarina Queirós

“Uma sala de aula com 45 crianças, dos três aos seis anos, todos juntos e sem cadeiras suficientes para se sentarem”. Este é o cenário dramático vivido numa escola em Arusha na Tanzânia que levou uma turma de alunos do Centro de Polivalência de Infância (CPE) de Kirchberg da Comissão Europeia a tomar uma atitude para resolver o problema.

Motivados pela educadora, Audrey Fromont, decidiram lançar um projeto para angariar verbas para construir uma nova escola e associaram-se à associação TSCS. O projeto ainda não tem nome, mas a página do Instagram, criada pela educadora para as crianças e os pais poderem acompanhar o avanço da iniciativa vai chamar-se Ubuntu. Uma expressão, em swahili, que significa “Eu sou porque nós somos”.



Audrey Fromont, educadora da turma CPE 3 – Salle B15, do Centro de Polivalência de Infância (CPE) da Comissão Europeia Foto: Catarina Queirós

O entusiasmo de Audrey Fromont contagiou os alunos que falam do projeto de uma forma empenhada. Camila, de nove anos, diz que “é uma boa ideia construir uma escola na Tanzânia, porque há crianças pobres no país que tendo acesso à escola conseguirão um emprego mais facilmente”. Já Anna, de oito anos, acha “inaceitável que todas as crianças estejam na mesma sala, porque os professores têm que falar muito alto para serem ouvidos”. “É importante que eles possam aprender separadamente o que precisam”, diz Stefan de nove anos.

Todos pensam que é uma missão importante, construir esta nova escola. Até porque uma “uma mãe bem-educada tem mais hipótese de ter uma criança bem-educada”, diz Hazem de 11 anos.

As crianças estão sensibilizadas com a causa. E todos os alunos do CPE estão ajudar. Um pequeno vídeo que a associação tem para apresentar o projeto contribui para os motivar.

“É verdade que aqui no Luxemburgo não nos apercebemos como somos privilegiados, como noutros países pedem apenas uma outra sala de aula, o que é surpreendente se compararmos a quantidade que temos aqui”, diz a educadora.

Os resultados da campanha estão a ser surpreendentes. Na primeira venda de bolos conseguiram angariar 840 euros. A meta é chegar aos 4.000 euros até junho. Para isso vão realizar novas iniciativas. Todo o dinheiro que conseguirem a mais será utlizado para comprar material escolar para as crianças da escola na Tanzânia.

Mas o ponto alto do projeto será quando a educadora se deslocar à Tanzânia para levar os donativos. Durante cinco semanas, Audrey Fromont, dará aulas de inglês aos alunos desta escola. Com ela levará as cartas dos seus alunos destinadas às crianças da Tanzânia.

No site da associação TSCS poderá encontrar o vídeo de apresentação, o Facebook e o Instagram do projeto. Em breve será disponibilizada uma conta bancária para onde qualquer pessoa possa transferir verbas para ajudar este projeto. A professora relembra “que qualquer doação importa, quer seja 1 euro ou dez, e que tudo será utilizado para ajudar as crianças”.

Students from Luxembourg raise money to build a school in Tanzania

"A classroom with 45 children, from three to six years old, all together and without enough chairs to sit down." This is the dramatic scenario experienced at a school in Arusha, Tanzania that led a class of students from the Centre Polyvalent de l’enfance (CPE) of the European Commission in Kirchberg to take action to solve the problem. Motivated by their educator, Audrey Fromont, they decided to launch a project to raise funds to finalize building a new school, with TSCS. The project has no name yet, but the Instagram page, created by the teacher for children and parents to be able to follow the progress will be called Ubuntu. An expression, in Swahili, which means "You cannot be human alone and after you connect you can affect the whole world."

Audrey Fromont’s enthusiasm was transmitted to students who speak of the project in a committed way. Nine-year-old Camila says "it's a good idea to build a school in Tanzania, because there are poor children in the country and having access to school will make getting a job more easy." Anna, eight-years-old, thinks it is "unacceptable that all children are in the same room, because teachers have to speak too loudly to be heard." "It's important that they can learn separately what they need," says nine-year-old Stefan.

Everyone thinks it's an important mission to build this new school. Because a "well-educated mother has a better chance of having a well-educated child," says 11-year-old Hazen.

Children are touched by the cause and all the CPE students are helping.A small video that the association has to present the project also helped.

"It is true that here in Luxembourg we do not realize how privileged we are, other countries are only asking for one new classroom, which is surprising if we compare the quantities that we have here", says the educator.

The results of the campaign are remarkable. Only in the first sale of cakes, they managed to raise 840 euros. The goal is to reach 4,000 euros by June. For this they will hold four new sales of cakes and other actions are being prepared. The extra money will be used to buy school supplies for school children in Tanzania.

But the highlight of the project will be when the educator travels to Tanzania to bring the donations and letters from the students to the children of Tanzania For five weeks, Audrey Fromont will teach English classes to students at this school.

On the association's website you can find the presentation video, Facebook and Instagram of the project. A bank account will soon be available where anyone can transfer funds to help this project. The teacher recalls that "every donation matters, whether it is 1 euro or ten, and that everything will be used to help children".

