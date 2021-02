Alunos do fundamental retomam esta segunda-feira ensino à distância

Medida anunciada pelo Governo na quinta-feira prende-se com a preocupação face às novas variantes, como a britânica e sul-africana.

Arranca esta segunda-feira mais uma semana de ensino à distância para milhares de alunos do ensino fundamental. O anúncio foi feito na semana passada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e prende-se com o aumento do número de infeções por covid-19 na comunidade escolar e com a preocupação face às novas variantes, como a britânica e sul-africana, mais contagiosas do que as inicialmente detetadas no novo coronavírus.

Além das escolas, os ateliês de tempos livres ('maison relais', em francês) vão estar fechados nas próximas duas semanas. Mas os alunos não estarão ainda de férias, e poderão acompanhar as sessões de live-stream dos seus estabelecimentos escolares na plataforma schouldoheem.lu. O ensino fundamental entra assim em férias de Carnaval no dia 13 de fevereiro até 21 de fevereiro.

Até esta data, o ministro da Educação, Claude Meisch, vai analisar a situação e decidir se as escolas fundamentais continuam ou não encerrada. Os pais que tiverem de ficar em casa com os filhos poderão recorrer à 'licença especial por razões familiares', através do do portal MyGuichet.lu.

Os alunos dos liceus começam já esta semana as férias de Carnaval. Até 21 de fevereiro, o ministro Meisch promete analisar a situação e anunciará a reabertura, ou não, das escolas fundamentais. Os pais que tiverem de ficar em casa com os filhos poderão recorrer à 'licença especial por razões familiares'. Os pedidos podem ser feitos através do portal guichet.lu.



