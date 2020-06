Alunos ainda não sabem como será vigilância dos exames

Não está claro ainda qual será a vigilância dos exames de fim de semestre. Nas universidades, começam os testes online a partir de segunda-feira.

Os exames universitários estão à porta (iniciam-se dia 8) e, em tempos de pandemia provocada pela covid-19, ainda não se sabe como vai ser o software utilizado para monitorizar os alunos confinados.

"Vamos ser registados através da nossa webcam? O que vai acontecer com estas gravações? Será que o software terá acesso aos dados do nosso computador privado", questionou Estelle Née citada pela RTL. Née é porta-voz da União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo (UNEL) e estudante de Direito no Reino Unido. "Não se trata de comprometer os dados privados dos nossos alunos".

E exames com presença física? A questão foi colocada pelos deputados do CSV partilharam através de uma pergunta parlamentar cuja urgência foi reconhecida.

Do lado do Reino Unido, foi salientado que ainda não escolheram a ferramenta a utilizar para os exames. "Mas será um instrumento conhecido e validado que cumpre o Regulamento Geral sobre Protecção de Dados. E um professor não saberá o nome de um aluno cuja cópia recebe", afirma-se.

"A situação criada pela Covid é excepcional. Mas, como universidade, não se trata, naturalmente, de comprometer os dados privados dos nossos estudantes".

