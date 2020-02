A secretária-geral delegada da NATO, Mircea Geoană, vai estar hoje no Luxemburgo em visita de trabalho.

Alto responsável da NATO visita o Luxemburgo

Henrique DE BURGO A secretária-geral delegada da NATO, Mircea Geoană, vai estar hoje no Luxemburgo em visita de trabalho.

Mircea Geoană vai ser recebida pelos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, François Bausch e Jean Asselborn.



A reunião vai servir para discutir "dossiers de atualidade internacional" e "vários assuntos de interesse comum", referem os ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros num comunicado conjunto.

A visita da responsável da NATO ao Grão-Dcuado acontece a menos de 15 dias de o governo luxemburguês ter garantido que não vai enviar militares para o Médio Oriente.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou recentemente que pediu à NATO para se implicar ainda mais no Médio Oriente. Em resposta, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, admitiu esta possibilidade, como forma de contribuir para a estabilidade daquela região e para a luta contra o terrorismo.

Mas a resposta formal deverá ser dada durante a reunião dos ministros da Defesa da NATO, agendada para amanhã e quinta-feira.

Recorde-se que o Luxemburgo faz parte, desde o início do ano, da Força de Reação Terrestre Rápida da NATO para 2020, contingente que tem como missão reagir, no espaço de cinco a 30 dias, a qualquer evento que possa ocorrer no mundo.