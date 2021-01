A União Luxemburguesa dos Consumidores quer os preços dos táxis no Luxemburgo mais baixos, visto que estes continuam "entre os mais altos da Europa".

Luxemburgo 2 min.

Alteração à lei dos táxis. ULC quer tarifas mais baratas

Ana Patrícia CARDOSO A União Luxemburguesa dos Consumidores quer os preços dos táxis no Luxemburgo mais baixos, visto que estes continuam "entre os mais altos da Europa".

No passado dia 8, o Conselho de Ministros aprovou o projeto-lei sobre a reforma do setor dos táxis. Esta alteração prevê mudanças na legislação criada em 2016 e deverá entrar em vigor daqui a um ano, em janeiro de 2022.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) espera que esta reforma traga o que a lei, há quatro anos, falhou em providenciar: preços mais acessíveis para os táxis no Luxemburgo. "Em 2016, o objetivo era promover a concorrência entre os operadores de táxi, permitindo a obtenção de tarifas mais vantajosas no interesse dos clientes de táxi. No entanto, essa meta não foi atingida e as tarifas de táxi continuam entre as mais altas da Europa", pode ler-se em comunicado da ULC.

Adaptação à lei permite aluguer de viaturas com motorista e fim de zona de táxis A adaptação à lei dos táxis, aprovada hoje em reunião de conselho de ministros, vai permitir acabar com "algumas deficiências no setor" desde a aplicação da lei em 2016.

A ULC revela-se expetante com o conjunto de medidas aprovadas pelo Governo, nomeadamente a abolição do limite de número de licenças atribuídas e o fim da diferenciação entre licenças ordinárias e 'licenças zero emissão' para veículos elétricos.

Desta forma, o Ministério dos Transportes prevê que a concorrência possa aumentar, com impacto nos preços praticados, mas a ULC alerta para "a experiência anterior, que mostrou que a liberalização tarifária levou a um aumento nas tarifas em vez de uma redução".

Em relação à possível entrada da Uber e similares no setor, a ULC menciona apenas que "devemos esperar e ver como a indústria dos táxis se desenvolverá se os carros de aluguer com motorista entrarem em cena".

Até agora, as viaturas de aluguer com motorista (Véhicules de Location avec Chauffeur - VLC) estavam regulamentados apenas pelo artigo 56 do código da estrada, sem mencionar infrações ou direitos essenciais para os clientes.



A ULC exige ainda que seja especificado se se mantém a exigência de exibir as tarifas de forma visível no exterior e no interior de cada carro. Este é um ponto importante, caso contrário, "como os clientes poderão comparar os preços dos serviços de táxi oferecidos?", pergunta a União.

A reforma prevê ainda a abolição das seis grandes zonas regionais dos táxis, permitindo que qualquer táxi possa operar em todo o território do Grão-Ducado, medida exigida pelo setor há algum tempo.



O texto prevê ainda a introdução de um exame obrigatório para todos os novos profissionais do setor. A idade máxima para um motorista de táxi é 70 anos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.