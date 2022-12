Centro Victor Hugo encerra temporariamente, mas será aberta uma pop-up de vacinação em Esch-Belval.

Covid-19

Alterações nos locais de vacinação covid-19 durante as férias de Natal

O Ministério da Saúde anunciou esta quarta-feira duas alterações relativas aos locais onde será possível a vacinação contra a covid-19. O centro de vacinação Victor Hugo, na capital, vai encerrar temporariamente de 24 de dezembro a 2 de janeiro de 2023.

Por outro lado, as autoridades anunciaram também a abertura temporária de uma pop-up de vacinação em Esch-Belval no centro comercial Belval Plaza, no 1° andar.

O local estará a funcionar a partir de 23 de dezembro, todas as sextas-feiras das 10h às 16h.

"Na sexta-feira, dia 30 de dezembro, o centro estará excecionalmente encerrado", informam ainda as autoridades.

Os casos de covid-19 continuam a aumentar no Grão-Ducado. Na semana passada, o número total de novos casos aumentou em relação ao período anterior, para um total de 2.420, sendo que 40,5% trataram-se de reinfeções.

