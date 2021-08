Suécia produziu o primeiro aço verde no mundo

A Volvo vai pôr na estrada em 2022 os primeiros carros feitos com aço da Hybrit, abrindo caminho para uma revolução na indústria pesada e no transporte.

A Volvo vai pôr na estrada em 2022 os primeiros carros feitos com aço da Hybrit, abrindo caminho para uma revolução na indústria pesada e no transporte.

Sem a produção de aço “verde” o sonho europeu de neutralidade carbónica em 2050 é impossível de alcançar. Foi isso o que disseram os comissários responsáveis do clima e da energia na apresentação da estratégia para o desenvolvimento na União Europeia do hidrogénio como fonte de energia não poluente para o setor industrial e transporte de mercadorias.



Esta semana, a empresa sueca Hybrit provou que produzir aço sem emitir gases com efeito de estufa é possível e mais depressa do que se estava à espera. A primeira remessa de aço feito sem o uso de carvão para alimentar os fornos foi entregue à Volvo, que em 2026 espera ter toda a sua produção de automóveis feita com aço “limpo”. A produção das primeiras unidades a sair da fábrica da Volvo começará já em 2022.

O aço, sendo uma matéria-prima muito reciclável e fundamental para a criação das infraestruturas de um novo mundo sem energias fósseis, é produzido com grandes gastos energéticos e normalmente com a queima de carvão. O hidrogénio tem sido apontado como a solução para reduzir o impacto ambiental das fornalhas das siderúrgias, mas ainda tem sido produzido com gás natural, menos poluente que o carvão mas, mesmo assim, com uma fatura ambiental pesada e com possíveis fugas. Este hidrogénio “cinzento” tem sido aliás muito criticado por ambientalistas e há estudos recentes que referem que pode ser ainda mais nocivo para a atmosfera que a queima direta de carvão.

Atualmente cerca de 8% das emissões de gases com efeito de estufa na Suécia provêm da siderúrgia, pelo que o anúncio da Hybrit foi recebido como uma lufada de esperança nas metas de descarbonização suecas e europeias. O ministro da Economia e Inovação sueco, Ibrahim Baylan, disse estar feliz por ter esta pasta “num país onde a indústria está a fervilhar com energia para um recomeço verde”.

Na corrida ao aço verde na Suécia está também a H2 Green Steel, que planeia ter em 2024 uma fábrica de aço integralmente produzido com hidrogénio fundido graças a energias de fontes renováveis.

A ArcelorMittal, o maior produtor de aço a nível mundial, com sede no Luxemburgo e fábricas em 18 países, está igualmente a fazer a reconversão a passos largos para um aço com zero emissões de carbono. Uma das suas fábricas, a Sestao, em Espanha, produzirá 1,6 milhões de toneladas de aço em qualquer emissão de carbono até 2025. A ArcelorMittal comprometeu-se a produzir todo o aço sem recurso a energias fósseis em 2050, alinhada com as metas do Pacto Ecológico Europeu.

