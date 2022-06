Polícia obrigada a intervir. Alguns locais foram interditados ao público.

Onda de calor

Altas temperaturas provocam o caos no lago Haute-Sûre

O calor que se fez sentir neste sábado levou muita gente a procurar locais mais frescos e banho para refrescar, no Luxemburgo. No entanto.

À tarde, a polícia confirmou à RTL que a área à volta do lago Haute-Sûre foi invadida por pessoas e por carros "estacionados ilegalmente". Foram enviadas patrulhas para o local para gerir o tráfego.

As autoridades declaram que a estrada entre Bonnal e Insenborn perto do lago Upper Sûre já foi fechada e que as praias "Rommwiss", "Fussefeld", "Burfelt", "Insenborn" e "Bonnal" estão interditadas. A polícia luxemburguesa fez mesmo o apelo para se evitar a área "a todo o custo".

A polícia Esch também avançou à RTL que as piscinas no sul do país estão "saturadas" e já não podem ser acedidas. As autoridades pedem aos banhistas para não irem às piscinas de Dudelange, Differdange, Thermes de Strassen e à piscina de Esch.

