A partir desta segunda-feira reabrem as escolas, o comércio e o recolher obrigatório volta para as 23h00. Aqui ficam todas as novas medidas que entram em vigor.

Alivio no confinamento. Saiba o que já pode fazer a partir de segunda-feira no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA A partir desta segunda-feira reabrem as escolas, o comércio e o recolher obrigatório volta para as 23h00. Aqui ficam todas as novas medidas que entram em vigor.

Com o número de infeções e de hospitalizações devido à covid-19 a diminuir o Governo decidiu suavizar algumas medidas de prevenção contra a pandemia, depois de 15 dias de um confinamento mais duro.

A partir de amanhã, segunda-feira o País entra numa nova fase com a reabertura do comércio e escolas e o recolher obrigatório a ter início mais tarde, às 23h00.

Aqui ficam as novas medidas em vigor até 31 de janeiro, publicadas no site da Câmara dos deputados.

-O recolher obrigatório tem início às 23h00, e durará até às 6h00 da manhã.

-Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

-Restaurantes e bares permanecerão fechados até 31 de Janeiro, inclusive.

Escolas reabrem

-A partir de amanhã os alunos do fundamental e secundário regressam às escolas com aulas presenciais.

-Apenas os anos superiores do secundário, do 4º ao 2º ano continuam com sistema alternado de aulas em casa, com ensino à distância e aulas presenciais nas escolas.

-As creches reabrem também.

-A licença especial por razões familiares para os pais dos alunos com menos de 13 anos, para ficar em casa com os filhos, deixa de existir com a reabertura das escolas e creches.

Comércio não essencial reabre

-Abertura de todas as empresas "não essenciais" (lojas, cabeleireiros, etc.), mas com regras estritas.

-Todas as lojas - independentemente da sua área de vendas - só poderão receber um cliente por 10m2 ao mesmo tempo. Contudo, se a área de venda for inferior a 20m2, o proprietário está autorizado a receber um máximo de dois clientes ao mesmo tempo.

-Para centros comerciais com mais de 400m2 passa a ser obrigatório um protocolo sanitário.

Atividades desportivas

-Os desportos individuais e para duas pessoas são de novo permitidos sem quaisquer restrições.

-São permitidas atividades desportivas num grupo de até 10 pessoas (interior e exterior) desde que se mantenha sempre uma distância de 2 metros.

-O uso de uma máscara não é obrigatório.

-Por outras palavras, será possível reunir até 10 pessoas num parque para praticar yoga, respeitando ao mesmo tempo a distância de 2 metros por pessoa.

-As instalações desportivas (complexos desportivos, salas de fitness, escolas de dança, etc.) poderão reabrir as suas portas ao público, mas sob condições rigorosas.

-As instalações desportivas devem ter uma área mínima de 15m2 para atividades desportivas realizadas individualmente, pelo menos 50m2 para atividades realizadas por um máximo de duas pessoas e pelo menos 30m2 por pessoa para atividades realizadas por um máximo de 3 a 10 pessoas.

-Exemplo: três grupos de 10 pessoas podem praticar desporto simultaneamente num pavilhão desportivo com uma superfície de 900m2 divididos em três áreas por uma parede ou uma barreira de separação. Note-se que os treinadores (e árbitros) devem ser incluídos no número de 10 pessoas.

-Desporto escolar volta a ser permitido mas sob regras muito específicas.

Reabertura das atividades culturais

-Os cinemas e teatros serão autorizados a reabrir, mas será proibido o consumo de alimentos ou bebidas. O mesmo se aplica a museus que já podem ter visitas guiadas sob regras específicas e todos os eventos culturais que voltam a poder contar com público até um máximo de 100 pessoas.

Em casa e reuniões sociais

A regra de receber um máximo de "+2 convidados" em simultâneo em cada casa familiar mantém-se. Os dois convidados que podem ser recebidos em casa, têm de pertencer ao mesmo agregado familiar ou habitar na mesma casa.

-Reunião entre 4 e 10 pessoas volta a ser permitido mas ass pessoas devem usar uma máscara e manter uma distância de dois metros (a menos que façam parte do mesmo agregado familiar).

-Para uma reunião entre 11 e 100 pessoas incluídas no interior ou exterior passa também a ser permitido.

-Mas todas as pessoas devem usar máscaras e estar sentadas, com uma distância mínima de dois metros.

Exceções

- As exceções são feitas para funerais, transportes públicos, etc. Os ajuntamentos de mais de 100 pessoas continuam a ser proibidos.

- As exceções são feitas para os mercados e para garantir a liberdade de manifestação.

