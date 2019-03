Há uma lusodescendente entre os candidatos dos comunistas.

Ali Rukert encabeça lista do KPL às eleições europeias

O Partido Comunista Luxemburguês (KPL) é o último partido do Grão-Ducado a divulgar a lista para as eleições europeias. Os nomes foram conhecidos no congresso deste domingo.



Quem são os candidatos luxemburgueses às eleições europeias? Há 52 candidatos conhecidos, de dez listas partidárias, em liça para os seis assentos que o Luxemburgo tem direito no Parlamento Europeu. Falta apenas conhecer a lista dos seis comunistas do KPL.

Sem surpresas, o presidente do KPL, Ali Rukert, é o cabeça de lista. Elise Nunes, estudante lusodescendente de 21 anos, faz também parte da lista dos candidatos comunistas, juntamente com Esther Reuland, Marceline Waringo, Alain Herman e Rejhan Agovic.

Recorde-se que as eleições europeias vão ter lugar daqui a dois meses, a 26 de maio.

O Luxemburgo tem direito a eleger seis deputados. Além do KPL estão também na corrida os partidos CSV, LSAP, DP, os Verdes, ADR, déi Lénk, partido Pirata, déi Konservativ e Volt.