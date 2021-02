Chamada de atenção da Associação Geral dos Professores do Ensino Secundário e Superior (AGESS) surge no rescaldo do homicídio de um rapaz de 18 anos por dois adolescentes, de 15 e 17 anos, em Bonnevoie.

Alerta. Violência entre jovens continua a ser desvalorizada pelo Governo

Ana Patrícia CARDOSO Chamada de atenção da Associação Geral dos Professores do Ensino Secundário e Superior (AGESS) surge no rescaldo do homicídio de um rapaz de 18 anos por dois adolescentes, de 15 e 17 anos, em Bonnevoie.

O homicídio de Rafael, um jovem de 18 anos, filho de pai português, que frequentava o Liceu Técnico de Bonnevoie, chocou o país. O crime terá sido premeditado por dois outros adolescentes, de 15 e 17 anos. A dupla aguarda julgamento na Unidade de Segurança do Centro Sócio-Educativo do Luxemburgo (Unisec), em Dreiborn.

Menores de 17 e 15 anos detidos pelo homicídio em Bonnevoie Jovens foram encaminhados provisoriamente para a Unidade de Segurança do Centro Socio-Educativo do Luxemburgo (Unisec) em Dreiborn.

O caso, que aconteceu no final de janeiro, levou a AGESS, Associação Geral dos Professores do Ensino Secundário e Superior a deixar um alerta para a desvalorização da violência juvenil no Grão-Ducado. O problema não é novo mas há muito que é ignorado pelo Governo, crítica a AGESS.

Em comunicado, a associação garante que "esta 'notícia' não é surpresa para nenhum professor que seja membro de uma escola técnica secundária no Luxemburgo. De facto, as situações delicadas com os alunos são o dia-a-dia de muitos professores nas escolas técnicas".



O comunicado lembra ainda uma questão parlamentar, colocada em junho de 2019, que afirmava que a violência nas escolas tinha aumentado em 25,7%, à qual o Ministro da Educação, Claude Meisch, terá respondido com despreocupação, alegando que se tratava apenas de um "ligeiro" aumento.



O problema passa por esta realidade continuar a ser uma "minoria absolutamente marginal da nossa juventude", uma situação "indigna num país como o Luxembrugo", que continua "sem estruturas de ensino especializadas para jovens com esses distúrbios de comportamento", garante a associação.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.