Segundo as autoridades, a água deverá continuar a acumular esta quinta-feira, apesar da chuva cair com menos intensidade. Toda a informação atualizada.

Alerta vermelho

Inundações, estradas cortadas e algumas escolas fechadas

Susy MARTINS Segundo as autoridades, a água deverá continuar a acumular esta quinta-feira, apesar da chuva cair com menos intensidade. Toda a informação atualizada.

(Notícia atualizada às 09h54 com fotos das inundações em várias localidades e comunas com escolas encerradas.)

Árvores caídas, estradas cortadas, rios a transbordar e caves inundadas. Este é o atual cenário que se vive no Luxemburgo. A CGDIS e as equipas policiais realizaram mais de 1.200 intervenções em todo o país, que consistiram sobretudo em resgatar ou trazer para segurança pessoas em perigo. Não há registo de feridos, informa o boletim da célula de crise enviado esta manhã às redações.

Ao longo de todo o dia são esperadas perturbações nos comboios e autocarros. Algums escolas estão encerradas esta quinta-feira. Entre elas estão Roeser, Bettembourg, Colmar-Bierg, Kospstal, Larochette, Rosport-Mompach.



Os danos materiais são significativos com 110 troços de estrada bloqueados, dizem ainda as autoridades. As equipas da Administração Rodoviária estão a trabalhar em pleno a tentar desobstruir autoestradas, mas o tráfego ainda pode ser perturbado em algumas áreas durante o dia, alertam ainda as autoridades. Há ainda elementos do exército a prestar apoio nos trabalhos de limpeza.

Os fotógrafos do Wort (grupo do Contacto e Rádio Latina) registaram as cheias em várias localidades do país, incluindo Hesperange, Roeser, Mersch, Syren e os bairros do Grund e Clusen na capital:

A zona baixa da capital, incluindo Clausen e Grund, foi uma das mais afetadas pela chuva intensa durante toda esta quarta-feira, como testemunhou o Contacto ontem à noite.

A célula de crise liderada pela ministra do Interior Taina Bofferding reuniu-se à meia-noite de quinta-feira, juntando representantes do Minitério do Interior, da Defesa e também da Educação afim de coordenar de melhor forma as operações previstas no Plano de intervenção de urgência em caso de intempérie.

Segundo a Meteolux até às 2h da madrugada desta quinta-feira, uma média de 60-80 l/m2 tinha caído no Grão-Ducado. São esperadas precipitações adicionais ao longo do dia até 10 l/m2, bem como ocasionais trovoadas locais. Durante a noite desta quinta-feira pode haver precipitação adicional até 10 l/m2, diz ainda o instituto de meteorologia.

Além das pertubações no tráfego e na vida diária de muitos residentes, a Post diz em comunicado que são esperados problemas na entrega de jornais e correio esta quinta-feira.

