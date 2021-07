A chuva intensa desta quarta-feira deixou as zonas de Clausen, Grind e Pfaffenthal inundadas. A célula de crise foi acionada em todo o país.

Fotogaleria. Inundações no Grund

A subida do rio Alzette inundou várias zonas da parte baixa da cidade do Luxemburgo, na quarta-feira à noite. Como o Contacto testemunhou, ao fim da noite de ontem Clausen foi inundada pela água. Houve corte de várias ruas e acessos. Alguns moradores destas zonas baixas tiverem de evacuar garagens para proteger bens e viaturas. Houve também falhas de eletricidade.

O Governo e as autoridades de socorro ativaram a célula de crise e reuniram-se durante a madrugada para cordenar as operações no terreno. As autoridades elevaram o alerta para vermelho, o mais grave, ontem à tarde devido à chuva intensa que caiu durante todo o dia no Grão-Ducado. O alerta vai vigorar até ao meio-dia desta quinta-feira.

Veja alguns momentos registados pelos repórteres do Luxemburger Wort (a que pertencem o Contacto e Rádio Latina) no Grund:

