Luxemburgo em alerta vermelho. "Se possível, fique em casa", pede o Governo

Ana TOMÁS A ministra do Interior, Taina Bofferding, reuniu a unidade de crise para as intempéries, que redobra o aviso para os cuidados a ter, havendo também alertas em vários canais oficiais como a app "Gouvalert". As autoridades pedem às pessoas que se mantenham em casa durante a tarde.

O Meteolux prevê, para esta tarde, a passagem de ventos muito fortes no país e decidiu agravar o alerta para "vermelho", correspondente a "perigo extremo" e o nível mais alto da escala.

Entre as 15h e as 19h são esperadas rajadas de 100 - 120 km/h, com uma probabilidade de picos fortes que podem ir além desses valores, avisa a unidade de crise para as intempéries, que reuniu esta manhã com a presença da ministra do Interior, Tania Bofferding, e voltou a reunir-se às 12h30 para rever a nível de alerta.

As autoridades recomendam que as pessoas fiquem dentro de casa durante as horas em que vigora o alerta "vermelho", o mais elevado da escala.

A ministra, o Alto Comissariado para a Proteção Nacional e o Serviço de Comunicação de Crise, juntamente com as autoridades policiais de socorro, serviços de meteorologia e administração de pontes, analisaram a situação e fizeram a preparação das ações a coordenar nas próximas horas, começando pela prevenção da população.

A unidade de crise decidiu lançar os alertas à população através de vários canais, em particular da app "GouvAlert", que pode ser descarregada gratuitamente para o smartphone.

São também deixados avisos para as previsíveis consequências da passagem dos ventos fortes, que podem traduzir-se em danos em casas, parques e plantações, áreas florestais severamente afetadas (danos extensivos em árvores / árvores arrancadas), dificuldades no tráfego rodoviário em toda a rede e veículos deslocados nas estradas. O transporte aéreo e ferroviário também será gravemente afetado.

A unidade de crise aconselha a população a precaver-se, ficando em casa e reduzindo as atividades ao ar livre. Quem tiver de se deslocar ou viajar durante a tarde, deve limitar os seus movimentos ao estritamente necessário e evitar áreas de floresta e arborizadas, informando família e amigos da sua partida e da chegada ao destino.

A segurança nos estaleiros de construção deve ser reforçada e são desaconselhados os trabalhos em telhados. Os objetos sensíveis aos efeitos do vento ou que possam ser danificados, como por exemplo mobiliário de jardim ou chapéus-de-sol, devem ser guardados ou fixados.

O comunicado da unidade de crise pede ainda à população que acompanhe de perto a evolução da situação junto das fontes oficiais - www.meteolux.lu, www.infocrise.lu, @infocriseLU, @CGDISlux e dos meios de comunicação social nacionais -, que siga as instruções das autoridades e que apenas a queda de objetos volumosos (árvores, ramos, destroços de telhado) na autoestrada seja reportada ao 112, libertando a linha para outros atendimentos potencialmente mais graves.

Além das medidas de prevenção, as equipas no terreno aumentaram o número de efetivos e continuam a monitorizar de perto a evolução da situação.







