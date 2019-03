Os principais visados do alerta da polícia são adolescentes.

Alerta. Partilhar vídeos pornográficos infantis pode dar prisão

Henrique DE BURGO

A Polícia Judiciária (PJ) do Luxemburgo alerta para a existência de vídeos de cariz pornográfico infantil que estão a ser partilhados nas redes sociais, sobretudo entre os jovens. Ouvido pela Rádio Latina, o chefe do departamento de proteção de menores e infrações sexuais da Polícia Judiciária, Claude Weiss, sublinhou que "consultar ou partilhar conteúdo pedopornográfico pode ser punido com uma pena de prisão, até três anos, e 50 mil euros de multa".

Claude Weiss confirma que essa partilha está a acontecer, sobretudo entre adolescentes, e aconselha os recetores dos vídeos a não abrir os documentos. De acordo com o dirigente da Polícia Judiciária, o nome do ficheiro indicia o tipo de conteúdo. Desta forma, Weiss aconselha a quem receber este tipo de material a apagá-lo de imediato.

A sensibilização para comportamentos seguros com as novas tecnologias e internet tem sido uma das grandes apostas da BEE Secure, sobretudo junto das escolas. O projeto é uma parceria entre os ministérios da Economia, Família e Educação, financiada em parte pela Comissão Europeia, e tem como principal objetivo a sensibilização dos cidadãos, em especial crianças e adolescentes, para uma utilização segura das novas tecnologias de informação e comunicação.

No entanto, o chefe de departamento da PJ luxrmburguesa reconhece que tem sido "complicado" passar a mensagem sobre o uso seguro e responsável das aplicações e sites de internet.





