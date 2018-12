O aviso vem do instituto de meteorologia Meteolux, que emitiu hoje um alerta amarelo para sexta-feira, dia 14 de dezembro.

Alerta para sexta-feira: cuidado com o gelo

As temperaturas vão descer até aos sete graus negativos esta sexta-feira, no Norte do país, e a formação de gelo que pode tornar as estradas mais perigosas. O aviso vem do instituto de meteorologia Meteolux, que emitiu hoje um alerta amarelo para sexta-feira, dia 14 de dezembro.

Segundo as previsões da Meteolux, que recomenda cuidado, no Norte do país as temperaturas deverão oscilar entre os cinco e os sete graus negativos, durante a manhã de sexta-feira. O alerta vigora entre as 4 e as 10 da manhã.