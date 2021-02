O aviso abrange todo o território nacional e estará em vigor entre a meia-noite e as oito horas da manhã de quinta-feira.

Alerta laranja. Termómetros poderão descer aos -15

O instituto nacional de meteorologia (MeteoLux) emitiu um alerta laranja para quinta-feira devido às temperaturas baixas. O aviso irá abranger todo o território nacional e estará em vigor entre a meia-noite e as oito horas da manhã de quinta-feira. O instituto fala em "frio extremo", sendo que as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 11 e os 15 graus abaixo de zero.

Para esta quarta, o Meteolux mantém o aviso amarelo, prevendo que as temperaturas variem entre os -6 e os -10 graus. Os termómetros deverão manter-se baixos pelo menos até domingo.

Em entrevista recente ao Contacto, o geógrafo físico Francisco Rodrigues, da empresa Bestweather, especializada em análises e previsões meteorológicas, explicou que estas temperaturas particularmente baixas são causadas "pela junção do ar húmido que vem do Oceano Atlântico com o ar frio originário da Sibéria, Rússia e Escandinávia".

