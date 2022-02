A tempestade Eunice vai provocar períodos de rajadas de vento de 120 km/h com fortes aguaceiros, explica ao Contacto um meteorologista. Saiba como vai ser o fim de semana.

Alerta laranja. Tempestade vai piorar sexta-feira no Luxemburgo

Esta quinta-feira, a forte ventania irá enfraquecendo até às 03 da madrugada, no país. Aliás, entre a meia-noite e as 03h00 da manhã de sexta-feira, vai viver-se um período de calmaria. É a calma antes da nova tempestade Eunice chegar.



“A partir das 06h00 ou 07h00 da manhã vão surgir ventos muito fortes com rajadas até aos 110 km/h ou 120 km/h. O dia vai ser também de aguaceiros com períodos de fortes aguaceiros e é nessas alturas que as rajadas de vento são mais intensas. As previsões meteorológicas apontam para que o dia [sexta-feira] seja pior do que o de quinta-feira”, diz ao Contacto o meteorologista Francisco Rodrigues.

O Grão-Ducado vai estar em alerta laranja, entre as 16h00 e as 20h00, de sexta-feira. Devido às fortes rajadas de vento, o Meteolux apela aos residentes para terem atenção redobrada, sobretudo nas estradas, pois os ventos fortes podem provocar o voo de objetos e o derrube de árvores, representando um risco para os residentes, sobretudo para os condutores.

A tempestade Dudley que assola hoje o país e o norte da Europa vai passar, e amanhã chega já a tempestade Eunice. De referir que na Alemanha a Dudley foi batizada de Ylenia, e a de sexta-feira, de Zeynep.

Esta nova tempestade está a formar-se no oceano Atlântico e vai dirigir-se, sobretudo, para o Reino Unido e Países Baixos. No entanto, será sentida com menor intensidade noutros países, como o Grão-Ducado, indica este especialista, cofundador da empresa de análises e previsões meteorológicas Bestweather.

Temperaturas acima da média

Mesmo com o mau tempo, as temperaturas vão continuar elevadas para a época, com as máximas entre os 10 e 12 graus celsius, o dobro do habitual. De acordo co o historial climático do país, por esta altura do ano, as máximas costumam situar-se nos cinco graus celsius, refere o especialista. Contudo, “as temperaturas mais elevadas são aliadas das tempestades, pois estas alimentam-se das massas de ar quente, que permitem que sejam mais intensas”, explica Francisco Rodrigues.

O Luxemburgo não será o país mais afetado. Serão os principais destinos da tempestade Eunice a sofrerem mais com a fúria deste fenómeno climatérico. “Na Holanda, ou no Canal da Mancha, por exemplo, as rajadas de vento podem atingir, amanhã, os 150 ou 160 km/hora”, indica o geógrafo físico e cientista do ambiente.

Dia de destruição e mortes

Já esta quinta feira, a passagem da tempestade Dudley pelo norte da Europa causou enormes prejuízos e quatro mortes, duas na Alemanha e duas na Polónia.

Houve estradas cortadas, voos cancelados sobretudo nos Países Baixos e Alemanha, comboios sem partir, escolas fechadas, milhares de casas sem eletricidade, na Alemanha, Grã-Bretanha e República Checa.

Mau tempo já fez quatro vítimas mortais na Europa A tempestade está atualmente a atravessar o Atlântico e espera-se que cause "perturbações significativas e condições perigosas devido a ventos extremamente fortes" quando chegar à Europa, na sexta-feira, de acordo com o serviço meteorológico do Reino Unido, que emitiu um raro "alerta vermelho".

Para sexta-feira, as previsões meteorológicas são mais graves. E se o Luxemburgo entra em alerta laranja, a Grã-Bretanha emite o alerta máximo, o vermelho, para o sudoeste da Inglaterra e costa sul do País de Gales, onde esta tempestade representa “perigo de vida”, alerta a agência meteorológica. Segundo o Met Office, as rajadas de vento de até 150 km/h na costa e 130 km/h no interior, podem fazer voar arbustos e objetos pesados, como telhados arrancados dos prédios que poderão “representar perigo de vida”.

E nos próximos dias?

Tal como a Dudley, a fúria da tempestade Eunice dura apenas um dia. Francisco Rodrigues declara que as previsões meteorológicas apontam para que depois de sexta-feira, e durante os cinco dias seguintes, o vento fraco e os aguaceiros permaneçam no Luxemburgo. Mas as temperaturas estarão amenas. Contudo, é natural que tempestades desta natureza possam regressar ao país e ao norte da Europa.

