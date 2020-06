Tempestades fortes com possibilidade de granizo, chuvas fortes e rajadas de vento muito fortes para esta sexta-feira.

Alerta laranja. Tempestade e vento forte para esta sexta-feira

Ana Patrícia CARDOSO Tempestades fortes com possibilidade de granizo, chuvas fortes e rajadas de vento muito fortes para esta sexta-feira.

O verão parece ainda não ter chegado. O alerta laranja para esta noite de sexta-feira deve-se ao risco de chuvas e vento fortes.

Segundo o Meteolux, entre as 19h e meia-noite, existe o risco de tempestade no Luxemburgo, com chuvas de até 20 litros por metro quadrado. O vento pode soprar até 80 km/hora esta noite.

Todas as regiões do Grão-Duado estão em alerta. O serviço meteorológico pede especial atenção aos motoristas, por causa de árvores caídas, sobretudo em áreas florestais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.