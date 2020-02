Entre as 15h00 e as 17h59 de hoje, ventos violentos vão assolar o Luxemburgo com possibilidade de quedas de árvore e telhados danificados, alerta o Meteolux.

Alerta laranja. Rajadas de ventos podem chegar aos 100 km/hora esta tarde

Este sábado, a passagem de uma frente fria pelo Grão-Ducado vai trazer uma intempérie com rajadas de vento "violentas" que poderão causar estragos e colocar em perigo pessoas. Mesmo assim, a intensidade da ventania é menor do que a do tornado que passou pelo Luxemburgo em Agosto passado, onde os ventos sopraram a 128 km/hora.

O Meteolux ativou o alerta laranja entre as 15h00 e as 17h59 desta tarde onde a ventania pode atingir os 90 km/hora ou os 100 km/hora.

Como consequência deste fenómeno climatério, o Meteolux avança no seu site que poderá haver algumas árvores caídas, ramos quebrados, telhados e chaminés que serão danificados, veículos que podem sair ligeiramente fora d sua rota nas estradas e o tráfego rodoviário ser perturbado, especialmente nas áreas florestais.

Atenção às situações de risco

O Instituto de Meteoloria do Luxemburgo deixa vários conselhos aos habitantes para evitar situações de risco.

Durante este período grave, as viagens devem ser evitadas e a velocidade limitada, sobretudo se conduzir um veículo sensível aos efeitos do vento. Os habitantes devem evitar passeios na floresta e na cidade fiquem atento a possíveis quedas de objetos. Nas casas, devem guardar os objetos que estão no exterior e possam voar ou ser danificados pelos efeitos do vento, como mobiliário de jardim. E, não devem subir aos telhados.

Neste mês de fevereiro, foi ativado o alerta vermelho, o mais grave, para a passagem das tempestade Ciara que causou algumas cheias e quedas de árvores e cancelamento de voos. Contudo, foi mais intensa noutros países europeus, como no Reino Unido.

Duas semanas depois, chega a tempestade Dennis que a assolar em força este país, chegando a provocar a morte de duas pessoas e em França. No Luxemburgo os ventos foram mais fracos.

