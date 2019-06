As temperaturas vão chegar aos 35 graus.

Alerta laranja para sábado devido a calor

A onda de calor continua a assolar o Grão-Ducado. O Instituto Luxemburguês de Meteorologia volta a lançar um alerta para este sábado, por causa da onda de calor.

De acordo com a mais recente comunicado do Meteolux, desta tarde, todo o país vai estar amanhã sob alerta laranja, entre as 14h e as 19h, com temperaturas entre os 33 e 35 graus.

Para hoje, o Meteolux não prevê qualquer vigilância particular, com máximas de 30 graus.

Recorde-se que a onda de calor que se faz sentir esta semana tem afetado vários países europeus.

No Luxemburgo, o dia mais quente do ano até agora foi esta quarta-feira, com temperaturas perto dos 40 graus, levando as autoridades a ativar o plano canícula.

Devido ao calor intenso, várias escolas têm estado fechadas. O Ministério da Saúde aconselha a população a redobrar os cuidados para com as pessoas idosas e doentes.

Já na vizinha França, a situação é ainda mais alarmante, com temperaturas a atingir ontem os 45 graus, obrigando as autoridades a ativar pela primeira vez o alerta vermelho, de calor extremo.