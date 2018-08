Alerta laranja no Luxemburgo devido ao calor

Há um monstro no lago de Remerschen, como na lenda do Loch Ness? No domingo morreu mais um homem afogado no local onde há um mês se afogou o rapper português Puto G, e as dúvidas multiplicam-se sobre a segurança do local. A estância balnear é explorada pela autarquia de Schengen, que cobra entrada. Apesar disso, não tem um único nadador-salvador no recinto, como apurou o Contacto. As algas que infestam o lago também dificultam os socorros e podem contribuir para o risco de afogamento, denuncia um responsável da proteção civil. A autarquia diz que há placas a dizer que o lago não é vigiado e que os visitantes "nadam por sua conta e risco". Mas será que um cartaz chega para descartar as responsabilidades?