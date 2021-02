Metade do Grão-Ducado está em alerta laranja até à meia noite de domingo devido ao risco de inundações.

Alerta laranja aponta risco de inundações no sul do país

A metade sul do país está em alerta laranja este sábado devido ao risco de inundação que poderá vir a causar danos em algumas zonas. De acordo com o Meteolux, há previsão de chuva para sábado e domingo e a possibilidade de neve na segunda-feira.

Os elevados níveis dos rios preocupam as autoridades que estará atenta à subida das águas em vários pontos do país. O nível do Mosela será particularmente monitorizado pelo serviço hidrométrico da administração da gestão da água ao longo do dia.

É precisamente a parte sudeste do país e o vale do Mosela que podem ser particularmente afetados. O rio ultrapassou o nível pré-alerta (620 cm) sexta-feira à noite em Stadbredimus para a 663 cm às 8.30 da manhã deste sábado.

