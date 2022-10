A polícia grã-ducal, que registou várias ocorrências deste género, pede atenção redobrada aos cidadãos.

Alerta. Falsos polícias tentam burlar idosos

Redação

De acordo com as autoridades, os perpetradores contactam as vítimas, sobretudo idosos, por telefone e informam-nas de um acidente grave envolvendo um familiar próximo, que só poderá ser libertado após o pagamento de uma fiança.

No decorrer das chamadas, as vítimas são colocadas sob tanta pressão que algumas delas acabam por concordar em entregar bens de valor, seja dinheiro ou joias. Estes são, depois, recolhidos pessoalmente nas suas casas por alegados agentes da polícia ou funcionários do tribunal.

As autoridades luxemburguesas lembram que este não é um procedimento utilizado no país e que os agentes da polícia falam sempre luxemburguês. No caso de dúvida sobre a identidade da pessoa que liga, deverá contactar a esquadra de polícia mais próxima. Pode consultar a lista de esquadras aqui.

