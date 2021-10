Número de engarrafamentos baixou de 60 para apenas dois durante a manhã.

Mau tempo

Alerta de vento forte alargado até ao meio-dia

Redação O aviso laranja de vento forte que vigora no Luxemburgo desde as 5h desta quinta-feira passou para alerta amarelo às 9h e foi alargado até ao meio-dia, com rajadas entre 70 e 80 km/h.

Segundo as previsões da Meteolux, o vento forte vai continuar a fazer-se sentir em todo o país, pelo menos até ao meio-dia desta quinta-feira, com possíveis rajadas entre 70 e 80 km/h.

Durante o início da manhã, o vento chegou a atingir os 100 km/h e causou o caos no trânsito, com mais de 60 engarrafamentos e alguns acidentes. Pelas 11h30, o mapa do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) mostrava que a situação nas estradas estava mais calma e que o número de engarrafamentos baixou para dois.

Trânsito

Segundo a ACL, dezenas de estradas locais continuam cortadas devido à queda de árvores. Desde manhã cedo que a ACL tem atualizado a informação com as vias que estão a ser impactadas.





As estradas encerradas:

B7 à entrada de Erpeldange

N1 em torno de Grevenmacher

N4 em torno de Leudelange

N5 route de Longwy à saída de Dippach em direção a Bertrange

N7 Closdelt-Flébourg

N10 Rouderssen-Eisenborn

N12 Tuntange-Buer

N16 Mondorf-Altwies

N21 Mertzig em torno da área de serviço Gulf

N22 Troisvierges/Redange-sur-Attert

N22 Iewerleng-Useldange

N23 Hostert-Osper

N24 Useldange-Rippweiler

N28 Oetrange-Bous

