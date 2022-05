O Meteolux emitiu um alerta amarelo para amanhã, entre as 12h00 e as 21h00, devido ao mau tempo.

Meteorologia

Alerta de trovoadas violentas para segunda feira

Redação O Meteolux emitiu um alerta amarelo para amanhã, entre as 12h00 e as 21h00, devido ao mau tempo.

Amanhã não saia de casa sem o guarda-chuva e segure-o bem. É que o início da semana vai ser marcado por condições meteorológicas adversas. O serviço de meteorologia emitiu hoje um alerta amarelo para todo o país entre as 12h00 e 21h00 de segunda-feira.

"Risco de trovoadas potencialmente violentas, acompanhadas localmente por chuva forte (até 25 l/m² em pouco tempo), granizo (até 1 cm) e rajadas de vento a 80km/h", é a previsão para a parte da tarde e noite do dia de amanhã.



Intempérie acompanhada por máximas entre os 21 e os 23 graus celsius, e as mínimas entre os 12 e 14 graus.

A partir de terça-feira, o tempo vai acalmar e até ao final da semana, embora a chuva possa surgir ainda depois de amanhã, o resto dos dias até sexta-feira vão ser secos e com períodos de sol. As temperaturas máximas vão rondar os 20 graus celsius e as mínimas descem um pouco em relação a este domingo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.